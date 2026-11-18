في قصة تبدو وكأنها مأخوذة من أفلام الإثارة الهوليوودية، أقرّ شاب بريطاني يبلغ من العمر 21 عاماً، يدعى أريون كورتاج، أمام محكمة وولويتش كراون في لندن، بالذنب في سلسلة من الهجمات الإلكترونية المدمرة التي طالت عمالقة التكنولوجيا والاتصالات والمال عالمياً، على رأسهم شركات «أوبر»، و«ريفولوت»، ومطور الألعاب الشهير «روكستار جيمز».

لم تكن القصة عادية بكل تفاصيلها، فقد تورط كورتاج (الذي يُعد أحد أبرز أعضاء مجموعة القرصنة السيئة السمعة «لابسوس$») في تنفيذ هجمات امتدت بين عامي 2021 و2022، متسبباً في خسائر فادحة تجاوزت ملايين الدولارات وتسريب بيانات حساسة تخص العملاء والموظفين. والمثير للدهشة أن طرق الاختراق الخطيرة التي استهدفت شركات الاتصالات «بي تي» و«إي إي» عبر سرقة شرائح الاتصال «SIM»، تواصلت حتى بعد وضع الشاب تحت الحماية وفشله في الالتزام بشروط الكفالة.

ورغم منعه الصارم من استخدام الإنترنت، ووضعه في أحد الفنادق لحمايته من قراصنة منافسين، وجد الشاب طريقاً مبتكراً لمواصلة نشاطه الإجرامي في سبتمبر 2022، حيث استخدم هاتفاً محمولاً، وتلفزيون الغرفة الفندقية، إلى جانب جهاز «أمازون فاير ستيك»، لينفذ اختراقات جديدة استهدفت منصة «ريفولوت» المالية وتطبيق «أوبر» الذي تكبد خسائر تجاوزت 2.8 مليون دولار نتيجة حذف الحسابات وتسريب المعلومات.

أما الذروة الكبرى فكانت في اقتحامه لأنظمة شركة «روكستار جيمز»، وسرقة نحو 90 مقطع فيديو حصرياً للعبة المنتظرة بشغف «جراند ثيفت أوتو 6» قبل صدورها، لينشرها تحت اسم مستعار ويترك رسالة تهديد داخل نظام المراسلة الداخلي للشركة مطالباً بفدية تواصل على «تيليجرام».

وبعد مسار قضائي معقد خضع خلاله لتقييمات نفسية وقانونية متعددة، انتهى المطاف بالهاكر الشاب للاعتراف بجميع التهم الموجهة إليه، ليُسدل الستار على واحدة من أكثر الجرائم السيبرانية جرأة وإثارة في تاريخ الشركات الكبرى.