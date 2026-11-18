حين تتحول حجرات الدراسة من منارات للعلم والرعاية إلى مسارح للتوتر والقسوة، تشتعل منصات التواصل الاجتماعي غضباً وتدخل الأجهزة الأمنية بحزم لترد الأمور إلى نصابها. وهذا ما تفجّر في مدينة سطات المغربية، إثر تداول مقطع مصور أثار صدمة واسعة بين رواد الفضاء الرقمي، بعد أن وثق آثار كدمات وندوب بالغة متفرقة على جسد تلميذة قاصر.

ذلك الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم كان مرفقاً بشهادات واتهامات مباشرة تفيد بتعرض الطفلة لعملية تعنيف جسدي واعتداء داخل صفها الدراسي على يد معلمها المكلف برعايتها وتربيتها. وتحت وطأة هذه الاتهامات الخطيرة، تحركت السلطات الأمنية في سطات بسرعة، إذ فتحت المصلحة الولائية للشرطة بحثاً قضائياً شاملاً تحت إشراف مباشر من النيابة العامة المختصة للوقوف على كافة ملابسات الواقعة.

وفي إطار التعامل الإنساني والحقوقي مع الملف، سارعت الجهات الأمنية إلى تتبع خيوط القضية حتى نجحت في الوصول إلى الضحية القاصر. وفور تحديد مكانها، أُدخلت فوراً تحت رعاية «خلية التكفل بالنساء والقاصرين ضحايا العنف» التي تولت تقديم الدعم النفسي والاجتماعي اللازم لها، إلى جانب تفريغ إفادتها القانونية حول تفاصيل ما جرى داخل الفصل.

وأسفرت التحريات الميدانية والتقنية المكثفة في غضون ذلك عن تحديد هوية الأستاذ المدعى عليه، الذي يبلغ من العمر 44 عاماً، ليتم إخضاعه للبحث القضائي الجاري لكشف دوافع هذا الاعتداء المروع والظروف المحيطة به، تمهيداً لعرضه على العدالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحقه.