أعلن النجم الإسباني خوان ماتا، اليوم (الأربعاء)، اعتزاله كرة القدم، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات على مستوى الأندية التي لعب لها ومنتخب بلاده.

ماتا يعلّق حذاءه

ونشر ماتا، البالغ من العمر 38 عاماً، مقطع فيديو قصيراً عبر حسابه على «إنستغرام»، يظهر فيه وهو يعلّق حذاءه، في إشارة إلى اعتزاله كرة القدم، وكتب: «أحياناً، يكون الحب هو أن نترك من نحب يرحل.. شكراً لكِ يا كرة القدم».

مسيرة حافلة

وتدرج ماتا في أكاديمية ريال مدريد، قبل أن يبرز نجمه مع فالنسيا، لينضم إلى تشيلسي الإنجليزي عام 2011، ويساهم في تتويج «البلوز» بلقب دوري أبطال أوروبا في موسمه الأول مع النادي.

وخاض ماتا تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2014، بالانضمام إلى مانشستر يونايتد، وترك بصمته مع «الشياطين الحمر»، متوجاً بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي.

وغادر لاعب خط الوسط المهاجم مانشستر يونايتد عام 2022، لينتقل إلى غلطة سراي، الذي فاز معه بلقب الدوري التركي، ثم خاض تجربة في الدوري الياباني عبر بوابة فيسل كوبي، قبل أن يختتم مسيرته الكروية بقميص ملبورن فيكتوري الأسترالي، الذي كان محطته الأخيرة.

وعلى المستوى الدولي، خاض ماتا 41 مباراة بقميص المنتخب الإسباني، سجل خلالها 10 أهداف، وساهم في تتويج «الماتادور» بلقبي كأس العالم 2010 وكأس أمم أوروبا 2012.