وصل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو إلى مانشستر يونايتد، اليوم (الأربعاء)، وبدأ على الفور مهمته الجديدة، بعدما حطّ بطائرته الخاصة في إنجلترا، عقب ساعات قليلة من قيادته منتخب الولايات المتحدة للفوز على هايتي 2-0.

لا وقت للراحة

وقال بوتشيتينو إن تولي تدريب مانشستر يونايتد يمثل «شرفاً وامتيازاً»، وذلك بعدما توجه مباشرة من المطار إلى مقر تدريبات الفريق في كارينغتون، حيث قام بجولة في المنشآت والتقى اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني.

وفور وصوله، قال المدرب الجديد، في تصريحات عبر القنوات الإعلامية للنادي: «شكراً جزيلاً، أنا متحمس للغاية لوجودي هنا، إنه لشرف وامتياز أن أكون في هذا النادي الرائع، أتطلع إلى بدء العمل».

وأعلن مانشستر يونايتد رسمياً عبر موقعه الإلكتروني بدء بوتشيتينو مهامه مدرباً للفريق الأول، مع انضمام مجموعة من مساعديه الذين عملوا معه سابقاً في إسبانيول وساوثهامبتون وتوتنهام هوتسبير وباريس سان جيرمان وتشيلسي ومنتخب الولايات المتحدة، وهم جيسوس بيريز وميغيل داغوستينو وتوني خيمينيز وأليك سكوت وسباستيانو بوتشيتينو.

بوتشيتينو يتوعد السيتي

وكان بوتشيتينو قد تعهد بإنهاء هيمنة مانشستر سيتي، خلال آخر مقابلة له بصفته مدرباً لمنتخب الولايات المتحدة، مساء (الثلاثاء).

وجاء ذلك بعدما استفزه أحد المحاورين بالقول إن «مانشستر زرقاء، وستظل زرقاء دائماً»، في إشارة إلى سيطرة مانشستر سيتي على المدينة.

ورد المدرب الأرجنتيني قائلاً: «مستحيل.. سترون ذلك»، مضيفاً: «امنحوني الوقت، امنحوني الوقت، وبعدها سيتغير ذلك».

وأعلن مانشستر يونايتد، الأسبوع الماضي، إقالة مدربه مايكل كاريك بسبب النتائج الكارثية في الدوري الإنجليزي «البريميرليغ»، وعيّن بوتشيتينو خلفاً له.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن عشر في جدول ترتيب البريميرليغ برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن كريستال بالاس متذيل الترتيب.

