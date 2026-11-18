في مشهد يعج بالبراءة المطلقة ووسط روتين العمل اليومي في إحدى محطات الوقود، تحولت تفاصيل المكان الصاخبة إلى مسرح صغير للدهشة والبهجة، حين توقفت زائرة غير متوقعة تماماً أمام مضخات الوقود، ممسكة بخيوط سيارتها اللعبة بخطوات ثابتة وثقة بالغة وكأنها تقود مركبة ثقيلة وسط زحام الطرق السريعة.

اللقطة العفوية التي خطفت أنظار رواد منصات التواصل الاجتماعي (بعد أن وثقها مقطع فيديو نشره وزير ولاية ناغالاند الهندية عبر حسابه على منصة «إكس») أظهرت طفلة وهي تقترب من أحد العاملين في المحطة، لتقدم له طلباً غاية في الطرافة يتمثل في تزويد سيارتها الصغيرة بالوقود.

هذا الطلب المفاجئ لم يتبعه تجاهل أو استهزاء، بل قوبل بتفاعل إنساني راقٍ وفوري، إذ تجاوب العامل مع رغبة الطفلة بكل ود وحرفية، فأمسك بمسدس ضخ الوقود وقرّبه برفق شديد من اللعبة، متظاهراً بملئها وسط أجواء غامرة باللطف. لكن المفاجأة الأكثر طرافة جاءت حين أخرجت الطفلة ورقة نقدية حقيقية ومدتها للعامل مسددةً ثمن الخدمة وكأنها زبون حقيقي تماماً.

وبين محاولات العامل الرافضة لأخذ النقود وإصرار الطفلة البريء، انتهى الموقف بلحظات دافئة أسرت قلوب المتابعين، مؤكدة أن أبسط المواقف الإنسانية قادرة وحدها على صناعة السعادة وترك أثر لطيف في الذاكرة.