سقط منتخب مصر في فخ التعادل السلبي أمام مالاوي، في المباراة التي جمعتهما اليوم (الثلاثاء) على ملعب بينجو الوطني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

سيطرة مصرية وإهدار الفرص

سيطر منتخب مصر على مجريات المباراة بنسبة استحواذ بلغت 67%، وأطلق 13 تسديدة، لكنه أهدر عدة فرص للتسجيل عن طريق محمد صلاح وعمر مرموش ومحمود حسن تريزيغيه.

مالاوي تصمد دفاعياً

في المقابل، اعتمد منتخب مالاوي على تنظيم دفاعي جيد، مع تألق حارس مرماه، كما شكل تهديداً حقيقياً على مرمى الحارس مصطفى شوبير في بعض الفرص.

أنغولا تقتنص الصدارة

بهذه النتيجة، تراجع منتخب مصر إلى المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، متأخراً بنقطتين عن منتخب أنغولا الذي اقتنص الصدارة، فيما حل منتخب مالاوي ثالثاً برصيد 4 نقاط، ويتذيل منتخب جنوب السودان جدول الترتيب دون رصيد.