حجز منتخب السنغال بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027، عقب فوز موزمبيق على إثيوبيا بهدف دون رد، اليوم (الثلاثاء)، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات.

أول المتأهلين

ويعني فوز موزمبيق على إثيوبيا، ضمن منافسات المجموعة العاشرة، ضمان السنغال إنهاء التصفيات في أحد المركزين الأول أو الثاني، لتصبح أول المتأهلين عبر التصفيات، وتنضم إلى منتخبات الدول الثلاث المضيفة للنسخة المقبلة، وهي كينيا وأوغندا وتنزانيا.

غياب ماني.. وتواجد كوليبالي

وغاب نجم النصر ساديو ماني عن قائمة السنغال في مواجهتي جنوب السودان، اللتين انتهتا بفوز «أسود التيرانغا» بنتيجتي 4-1 و4-2، خلال فترة التوقف الدولي الحالية، فيما تواجد مدافع الهلال خاليدو كوليبالي.

السنغال تتصدر المجموعة العاشرة

ويتصدر منتخب السنغال ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، بفارق 3 نقاط عن موزمبيق، فيما يحل منتخب السودان ثالثاً برصيد 3 نقاط، وإثيوبيا رابعاً بالرصيد نفسه.