رفضت محكمة ساوثوارك كراون في لندن طلب تعديل موعد محاكمة مهاجم منتخب إنجلترا والأهلي إيفان توني، المتهم بالاعتداء، لتجنب تعارضها مع منافسات بطولة كأس أمم أوروبا 2028.

ويواجه لاعب كرة القدم، البالغ من العمر 30 عاماً، اتهامات بتوجيه ضربة بالرأس ولكمات إلى شخص يُدعى صابر دا سيلفا، خلال مشاجرة داخل ملهى ليلي وسط لندن، يوم 6 ديسمبر الماضي.

ونفى توني، خلال جلسة استماع بالمحكمة الشهر الماضي، تهمة الاعتداء الذي تسبب في أذى جسدي فعلي، فيما تحدد يوم 12 يونيو 2028 موعداً لمحاكمته، التي قد تستمر أربعة أيام، وهو ما يتزامن مع اليوم الثالث من انطلاق بطولة يورو 2028.

ومثّل توني منتخب إنجلترا في كأس العالم 2026، وخاض 10 مباريات دولية، ولم يتضح بعد ما إذا كان سينضم إلى قائمة المنتخب المشاركة في يورو 2028، لكن طلب تأجيل المحاكمة قُدم تحسباً لاختياره.

محامي توني يطلب التأجيل

وخلال جلسة عُقدت في محكمة ساوثوارك كراون، اليوم (الأربعاء)، دون حضور توني، قال محاميه: «لفت انتباهنا أنه قد تكون هناك بطولة كرة قدم تُسمى بطولة أمم أوروبا في عام 2028، خلال الفترة من 9 يونيو إلى 9 يوليو».

واقترح المحامي تحديد موعد جديد للمحاكمة في أغسطس من العام نفسه، مضيفاً: «نلتمس من المحكمة تأجيل القضية إلى ذلك الموعد، حتى يتمكن المتهم من المشاركة إذا وقع عليه الاختيار ضمن قائمة المنتخب في هذه البطولة».

وتابع: «معرفتي بكرة القدم محدودة للغاية، لكن قيل لي إنه شارك في النسخة السابقة عام 2024، وكذلك في قائمة منتخب إنجلترا لكأس العالم».

المحكمة ترفض

ووصف القاضي توني باومغارتنر الطلب بأنه «قائم على مجرد افتراضات»، ورفضه قائلاً: «لا يبدو لي أن تغيير الموعد المحدد بالفعل يصب في مصلحة العدالة».

وأوضح القاضي أنه يمكن تقديم الطلب مجدداً إذا وقع الاختيار على توني ضمن قائمة منتخب إنجلترا المشاركة في البطولة.

وكان إيفان توني قد غاب عن القائمة الأخيرة للمنتخب الإنجليزي، لخوض آخر جولتين من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.