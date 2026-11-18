أطلق المحامي ماجد قاروب رئيس الرابطة الدولية للقانون الرياضي (IASL)، سلسلة من الحلقات المرئية والرسائل التوثيقية لكتابه المرتقب بعنوان «لماذا هم في كتابي؟»، وذلك في إطار التمهيد لإصدار مؤلفه الجديد المتخصص في مجالات القانون والإدارة والاستثمار الرياضي. وتولى تقديم الكتاب الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز. تهدف السلسلة الحوارية إلى تقديم قراءة تحليلية وإنسانية معمّقة تستعرض الدوافع والمحطات التي قادت إلى توثيق تجربة عدد من الشخصيات الوطنية والكيانات المؤسسية داخل الكتاب، بوصفها نماذج رائدة أسهمت في صياغة وتطوير المشهد الرياضي والقانوني والاجتماعي في المملكة العربية السعودية.

استهل قاروب حديثه باستعراض الأثر التربوي والمهني لوالده في مسيرته، لينتقل إلى تسليط الضوء على محطات مفصلية جمعته بقيادات رياضية بارزة، في مقدمتهم الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز الرئيس العام لرعاية الشباب سابقاً، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأسبق أحمد عيد والمهندس عبدالعزيز حنفي رئيس جمعية خيركم وعدد من رجال الأعمال، إلى جانب توثيق الأدوار التاريخية لداعمي ورموز نادي الاتحاد من عائلتي جمجوم وبن محفوظ، تقديراً لإسهاماتهم الرياضة فضلاً عن حضور شخصيات أهلاوية من بينها عبدالله بترجي وشخصيات وحداوية من بينها الدكتور محمد الصبان والدكتور عبدالله دحلان التي دعمت مسيرة الرياضة.

ولم يغفل قاروب البعد التنموي والمسؤولية الاجتماعية، حيث تناول حضور وأثر مؤسسات وطنية وخيرية رائدة، من بينها شركة أرامكو السعودية، وغرفة جدة، وجمعيات خيرية عدة مبرزاً العلاقة التكاملية بين العمل المؤسسي والتنموي وبين نهضة القطاع الرياضي والاستثماري.

استعرض المحامي قاروب كتابه «لماذا هم في كتابي؟»، ضمن اللقاء الثالث من سلسلة اللقاءات المخصصة لمناقشة الكتاب، الذي يجمع أسماء شخصيات سعودية بارزة من مجالات القانون والإعلام والاقتصاد والإدارة والثقافة والعمل الاجتماعي والاستثمار الرياضي.

اللقاء الذي أقيم مساء اليوم (الأربعاء) في مركز النهضة النموذجي بجدة، حضره نخبة من الشخصيات العامة، والرياضية والثقافية والإعلامية والاقتصادية في أمسية اتخذت طابعاً حوارياً وثقافياً،

تناولت فكرة الكتاب ودوافع اختيار الشخصيات التي يتناولها، وما تمثله من محطات وتجارب في مسيرته. يضم الكتاب مجموعة من الأسماء التي حضرت في المشهد السعودي وتركت بصماتها في مجالات متعددة، من بينها الدكتور عبدالله دحلان، أحمد فتيحي، الشيخ عبدالرحمن فقيه، السيد عبدالرحمن شربتلي، هشام أحمد زينل، الدكتور راكان الحارثي، قيس الجليدان، المهندس صبحي بترجي، محمود سعيد، طلال زاهد، وليد زاهد، عبدالخالق سعيد، المهندس عبدالعزيز كامل، الدكتور يوسف نعمة الله، عبدالقادر البكري، وعبدالمجيد باناجه.

يأتي اللقاء امتداداً لسلسلة لقاءات تسعى إلى فتح مساحة للحوار حول الشخصيات وتجاربها، وإبراز ما تختزنه الذاكرة الاجتماعية والمهنية من قصص تستحق أن تُروى للأجيال بحسب تعبير المؤلف، في حين يواصل الملتقى سلسلة مقبلة من اللقاءات في الرياض والدمام وجدة.

ويمزج الكتاب المرتقب لمؤلفه المحامي ماجد قاروب بين الخبرة القانونية والإدارية في قطاع الاستثمار الرياضي، وبين التوثيق الواقعي لتجارب ملهمة أسهمت في بناء العمل المؤسسي، ويمثل الكتاب إضافة نوعية للمكتبة القانونية والرياضية،

وعبر عدد من المشاركين في اللقاء عن فخرهم واعتزازهم بالأسماء الكبيرة التي أوردها المؤلف مما تستحق أن تسلط عليها الأضواء في ظل ما قدمته من عطاء كبير أسهم في تنمية وتطوير المجتمع ووضع لبنات يخلدها التاريخ من خلال كتاب «لماذا هم في كتابي؟» للمؤلف ماجد قاروب ما يسهم في التعريف بمحطات وشخصيات في تجربته المهنية.