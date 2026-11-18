أدانَتْ رابطةُ العالَم الإسلامي -باستنكارٍ شديدٍ- الاعتداءاتِ الإيرانيةَ على دولة الكويت ومملكة البحرين.

وفي بيانٍ للأمانة العامَّة للرابطة، جدَّدَ معالي الأمين العام، رئيسُ هيئة عُلماء المسلمين، فضيلةُ الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، التنديدَ بهذه الاعتداءاتِ الإيرانيةِ الآثمة، التي تنتهِكُ كلَّ القِيَم الدِّينية، والقوانينِ والأعرافِ الدَّولية والإنسانية، وتُمثِّلُ تهديدًا خَطِرًا على أمنِ المنطقة واستقرارِها وسلامةِ شُعوبها، وتقويضًا لكافَّة جُهود السلام.

وشدَّدَ فضيلتُه على التضامُنِ الكاملِ مع دولة الكويت، ومملكة البحرين، في كلِّ ما تتَّخِذُه من إجراءاتٍ تحفظُ أمنَها وسيادتَها وسلامةَ مُواطنيها والمُقيمين على أراضيها.