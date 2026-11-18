لم يكد الجمهور ينسى عاصفة الجدل التي رافقَت حكايات «جعفر العمدة» وزوجاته الأربع، حتى عاد النجم المصري محمد رمضان ليشعل منصات التواصل الاجتماعي من جديد، ولكن هذه المرة من بوابة عمل درامي يحمل بين طياته أبعاداً نفسية وتراجيدية بالغة القسوة، مسلسله المرتقب «عشماوي» المقرر عرضه في موسم رمضان 2027.

وما إن تم الإعلان عن أسماء النجمات اللواتي سينضممن إلى بطولة العمل لتجسيد شخصيات زوجات البطل، حتى ضجت السوشيال ميديا بالتعليقات، حيث تطل الفنانة المصرية يسرا اللوزي بشخصية «صابرين»، وتنضم النجمة اللبنانية سيرين عبد النور في دور «نادين النصر»، وتشارك التونسية سارة التونسي بشخصية «سوما القرش». هذا التشكيل النسائي الفاخر دفع النشطاء فوراً لإطلاق لقب «شهريار الدراما» على محمد رمضان، مستعيداً للأذهان شبكة العلاقات الزوجية المعقدة التي قدمها في نجاحه التلفزيوني السابق.

وعلق محمد رمضان على الإعلان بنشر صور الفنانات مصحوبة بعبارة ساخرة: «ربنا يدي عشماوي الصحة»، في إشارة إلى تعدد زوجات الشخصية التي يقدمها، وهو التعليق الذي أضاف زاد موجة التفاعل الجماهيري مع الإعلان عن العمل الدرامي. لكن مؤلف العمل محمد إسماعيل أمين حسم الجدل المبكر مؤكداً أن «عشماوي» لا يسعى إطلاقاً لتكرار قالب أو استنساخ نجاح «ثيمة» تعدد الزوجات التي ظهرت في «جعفر العمدة». وأوضح أن البطل لا يجمع الزوجات على ذمته في آنٍ واحد على طريقة رجال الأعمال النافذين، بل يرتبط بهن عبر مراحل زمنية ومحطات مختلفة في مسار حياته.

وبعيداً عن صخب العلاقات العاطفية، يحمل العمل في جعبته خطاً درامياً صادماً ومظلماً، إذ يتقمص محمد رمضان شخصية «خليفة»، وهو موظف يعمل منفذاً لأحكام الإعدام داخل مصلحة السجون. وهنا تبلغ التراجيديا ذروتها حين يجد الأب نفسه وجهاً لوجه أمام قمة الاختبارات الإنسانية القاسية، مطارداً بهاجس مهلك حين يُجبر بقوة القانون على صعود منصة الإعدام لتنفيذ الحكم بحق ابنته ذاتها إثر تورطها في جريمة قتل، في حبكة درامية تعد بالكثير من المشاعر والتشويق.