لم تعد عقبة ضلع مجرد طريق يربط مرتفعات عسير بتهامة، بل أصبحت أيضاً وجهة مفضلة للشباب والأسر الباحثين عن الأجواء المعتدلة والابتعاد عن صخب المدينة، خصوصاً خلال فترات المساء وعطلات نهاية الأسبوع. وفي مواقع "التبريدات"، تتشكل مشاهد اجتماعية لافتة حيث يختار كثير من الشباب والعائلات الجلوس والاستمتاع بنسمات الهواء، فيما يتولى أفراد المجموعة إعداد وجبة العشاء بأنفسهم، في أجواء تسودها الألفة والتعاون وتبادل الأحاديث. وتتحول بعض هذه الجلسات إلى ما يشبه الرحلات العائلية المفتوحة، حيث تُجهز مستلزمات الطبخ والقهوة والشاي فيما تُعد الموائد في الهواء الطلق. ويعكس هذا المشهد جانباً من ثقافة التنزه الاجتماعي حيث لا يبحث المتنزهون عن المطاعم أو الأماكن المغلقة بقدر بحثهم عن جلسات بسيطة تجمع الأصدقاء والأهل، وتمنحهم فرصة للاستمتاع بالأجواء المعتدلة، ومع تزايد الإقبال، تبرز أهمية تنظيم مواقع الجلوس ومواقف السيارات، والمحافظة على النظافة العامة، والابتعاد عن الوقوف في الأماكن التي تعيق حركة السير حتى تبقى هذه المواقع متنفساً آمناً للجميع.