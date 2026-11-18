دشنت هيئة الأدب والنشر والترجمة جناح المملكة في معرض الكويت الدولي للكتاب 2026، الذي يقام من 18 إلى 28 نوفمبر، بمشاركة ست جهات سعودية وبرنامج ثقافي يسلط الضوء على الإنتاج الأدبي والمعرفي في المملكة ويفتح المجال أمام شراكات في صناعة الكتاب.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز الواصل إن البرنامج المصاحب يتضمن ندوات حوارية يشارك فيها أدباء ومثقفون سعوديون، يناقشون قضايا الأدب والنشر والترجمة ويستعرضون تطور هذه القطاعات في المملكة وحضور المنجز الثقافي السعودي عربيا ودوليا.

وأوضح الواصل أن المشاركة تتيح للجهات السعودية التعريف ببرامجها ومبادراتها والتواصل مع العاملين في صناعة الكتاب لتبادل الخبرات وبناء شراكات مهنية ومعرفية. وأشار إلى أن المعرض يوفر فرصة لتوسيع دائرة قراء المحتوى السعودي في المنطقة.

ويضم الجناح، الذي تقوده الهيئة، دارة الملك عبدالعزيز، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة، وجامعة الأمير محمد بن فهد، والملحقية الثقافية السعودية في الكويت.