استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتب بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء)، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بحضور نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز.

وثمّن أمير المنطقة الشرقية خلال الاستقبال ما تحظى به المنطقة ومناطق المملكة كافة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، منوهاً بجهود وزارة الداخلية في المحافظة على الأمن وتوفير الأجواء الآمنة والمعززة للتنمية والمطمئنة للمواطنين والمقيمين والزائرين في جميع مناطق المملكة.

عقب ذلك، شاهد وزير الداخلية عرضاً مرئياً عن المبادرات التنموية التي تشرف إمارة المنطقة الشرقية على تنفيذها، وما تتضمنه من برامج ومشاريع تسهم في تعزيز التنمية الشاملة بالمنطقة، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام حرس الحدود اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني، ونائب المشرف العام على مكتب وزير الداخلية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق المكلف إبراهيم بن محمد آل خريف، ووكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية المهندس خالد بن وليد الرشيد، واللواء بندر بن أحمد العبودي، ومدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة الداخلية العميد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، وعدد من المسؤولين في إمارة المنطقة.