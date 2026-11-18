رفع رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وأعضاء المجلس، خلال اجتماع المجلس، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على ما يحظى به المرفق العدلي من دعم كريم من خادم الحرمين الشريفين، ودعم ومتابعة مستمرة من ولي العهد، ومن ذلك صدور الأمر الملكي بالموافقة على لائحة شؤون القضاة الوظيفية، والأمر الملكي بترقية وتعيين (167) قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي، بما يعزز كفاءة المرفق العدلي ويدعم أداء مهامه.

وتابع المجلس سير العمل في تطبيق قواعد عمل المكاتب الفنية، والجهود المبذولة في إعداد الدراسات الفنية وتطوير آليات الإعداد والمراجعة، بما يدعم جودة العمل القضائي ويعزز تكامل الأدوار بين الجهات القضائية.

وأشاد المجلس بجهود المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى في التفاعل مع متطلبات القواعد والاستعداد لتطبيقها، مؤكداً أهمية العناية بجودة الدراسات الفنية وتوحيد معايير إعدادها ومراجعتها، بما يسهم في تعزيز الضمانات القضائية واتساق تطبيق الأنظمة والمبادئ القضائية.

كما أكد المجلس أهمية مواصلة تعزيز جاهزية المكاتب الفنية للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المعتمدة في أعمال الإعداد والمراجعة الفنية، وتوظيف البيانات ومؤشرات الأداء في تطوير أساليب العمل، بما يدعم جودة المخرجات القضائية ويعزز النضج المؤسسي للعمل القضائي.

