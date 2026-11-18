استقبل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، عدداً من أهالي المنطقة الشرقية. ونقل وزير الداخلية للأهالي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأكد وزير الداخلية أن زيارته للمنطقة تأتي إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وتجسيداً لنهجها في التواصل المباشر مع المواطنين، مشيراً إلى ما تحظى به المنطقة الشرقية من دعم واهتمام أسهما في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.

ونوّه بالمشاريع التنموية والخدمية التي تشهدها المنطقة، مؤكداً أن الأمن والاستقرار ركيزتان أساسيتان للتنمية، وأن جهود القطاعات الأمنية تسهم في تعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار، ودعم مسيرة البناء في مناطق المملكة كافة.

كما أشاد بما يتميز به أبناء المنطقة من قيم أصيلة وإسهامات وطنية، مؤكداً حرص القيادة على مواصلة دعم التنمية والارتقاء بخدماتهم.

من جانبهم، رفع أهالي المنطقة الشرقية شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على ما تحظى به مناطق المملكة كافة من رعاية واهتمام، مؤكدين أن المملكة شهدت منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، مسيرة متواصلة من النهضة والإنجازات وتعزيز مسارات البناء والتنمية.

وأعرب الأهالي عن اعتزازهم بما تشهده المنطقة من قفزات تنموية واقتصادية وسياحية، مثمنين ما تقدمه وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية من جهود وخدمات لحفظ الأمن والاستقرار وخدمة الوطن والمواطن والمقيم والزائر. وأكدوا أن زيارة وزير الداخلية تجسد حرص القيادة على التواصل الدائم مع المواطنين وتلمّس احتياجاتهم.

حضر الاستقبال نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.