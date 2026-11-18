أكد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة أن المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لديه ثقة كاملة لا تتزعزع بأن المملكة العربية السعودية ستنظم بطولة ترسي معياراً قارياً جديداً ومميزاً لكرة القدم، جاء ذلك خلال ترؤسه للاجتماع التاسع للمكتب التنفيذي والذي عُقد اليوم (الأربعاء) في العاصمة التايلندية بانكوك.



وقد تناول المكتب التنفيذي الخطوة التعاونية والحاسمة المتمثلة في إعادة جدولة كأس آسيا السعودية 2027، التي ستقام الآن خلال الفترة من 23 كانون الأول/ديسمبر 2027 إلى 21 كانون الثاني/يناير 2028. وبعد المصادقة على القرار الذي اتخذته اللجنة المنظمة لكأس آسيا في وقت سابق من هذا الشهر، أكد المكتب التنفيذي أن هذا التعديل الاستراتيجي يضمن توفير البيئة المثلى للاعبين في آسيا، والاتحادات الوطنية المشاركة، والجماهير الشغوفة، وجميع الشركاء.



وأوضح: نتقدم بخالص الشكر إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا السعودية 2027 على روح التعاون والتفاني في سبيل تقديم بطولة ترتقي إلى مستوى عالمي حقيقي. ونشيد بهما لإعطاء الأولوية للمصلحة المشتركة لأسرة كرة القدم، مع ضمان أفضل الظروف الممكنة لجميع الأطراف المعنية التي نعتز بها.



وأضاف الشيخ سلمان: كما ذكرت خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في اليابان الشهر الماضي، فإن قوتنا تكمن في وحدتنا، ويصبح التضامن أعظم أصولنا، وأنتم القوة الدافعة وراء هذا الاستقرار. إن عزيمتكم هي التي ترسخ مسيرة التقدم في قارتنا، وقد شكّل صمودنا الآسيوي الذي لا يُضاهى النموذج الذي استندنا إليه لتحقيق أعظم إنجازاتنا.



وقال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: بالنيابة عن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أود أن أعرب عن عميق امتناننا للاتحاد التايلندي لكرة القدم على حفاوة الاستقبال الرائعة. فقد أثبتوا مرة أخرى أنهم شريك أساسي، من خلال توفير أجواء استثنائية للاحتفال غداً بتميز كرة القدم الآسيوية في حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.



وقبل اختتام الاجتماع، صادق المكتب التنفيذي رسمياً على القرارات، واطلع على أبرز المستجدات المقدمة من جميع اللجان الدائمة المعنية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.