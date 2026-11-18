يظهر النجم الهلالي جابرييل مارتينيلي مع فريقه أمام نيفتشي الأوزبكي (الإثنين) الساعة 4:45 عصراً، على استاد الاستقلال فيرجانا، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا لأندية النخبة، بعد اكتمال جاهزيته البدنية والفنية.



وكان البرازيلي مارتينيلي تعرض للإصابة في العضلة الخلفية خلال مجريات مباراة فريقه أمام القادسية (الجمعة) 23 أكتوبر الماضي، على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، وانتهت بانتصار الزعيم 2/3، ضمن الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.



ويحتل الفريق الهلالي المركز الثاني بتسع نقاط، خلف العين الإماراتي المتصدر برصيد 12 نقطة.