أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم (الأربعاء)، توصله إلى اتفاق مع لاعبه التركي أردا غولر لتمديد عقده، بعدما تألق مع الفريق في الفترة الماضية.

وأكد ريال مدريد، في بيان عبر موقعه الرسمي، أن أردا غولر سيواصل مسيرته مع النادي الملكي حتى 30 يونيو 2032.



أرقام وإنجازات غولر

وانضم أردا غولر إلى ريال مدريد في يوليو 2023، عندما كان يبلغ من العمر 18 عاماً قادماً من فنربخشة، وخلال مواسمه الأربعة بقميص الفريق، خاض 126 مباراة، سجل خلالها 22 هدفاً وقدم 32 تمريرة حاسمة.

وتوج لاعب الوسط المهاجم بخمسة ألقاب، هي دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، والدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني.

وفي سبتمبر الماضي، حصل اللاعب على جائزة أفضل لاعب صاعد في دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

وعلى الصعيد الدولي، خاض أردا جولر 38 مباراة بقميص منتخب تركيا، سجل خلالها 8 أهداف.