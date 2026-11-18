نظّم مركز صحي بحرة، التابع لتجمع مكة المكرمة الصحي، فعالية اليوم العالمي للسكري، بحضور محافظ بحرة سعد بن سلطان السبيعي، ونائب الرئيس التنفيذي لتقديم الرعاية الصحية بتجمع مكة المكرمة الصحي الدكتور رائف بن أحمد قطب، ومدير مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة الدكتور رأفت باوادي، ورئيس مركز بحرة للخدمات البلدية المهندس أحمد الجعيد، ومديرة مركز صحي بحرة زهرة محمد كريري.

وتضمنت الفعاليات معرضاً توعوياً ضمّ أركاناً للتعريف بمرض السكري وعوامل الخطورة المرتبطة به، والتوعية بأهمية الكشف المبكر والمتابعة المنتظمة للحد من مضاعفاته. كما تناول المعرض دور التغذية المتوازنة والنشاط البدني في الوقاية من السكري من النوع الثاني، ودور المركز في تقديم خدمات الوقاية والكشف المبكر ومتابعة المصابين بالسكري.

وشهدت الفعالية مشاركة مركز بحرة للخدمات البلدية و«نافذة كافيه»، الذي أسهم في ضيافة الحضور وتقديم التوزيعات لمراجعي المركز. وأعربت مديرة المركز عن شكرها للضيوف والجهات المشاركة وفريق العمل على جهودهم في تنظيم الفعالية وإيصال رسائلها التوعوية لأهالي بحرة.