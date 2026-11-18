يقدم المصور الفوتوغرافي علي الشدوي مساء الخميس المقبل في جدة دورة بعنوان «أساسيات التصوير الصحفي وفنون تكوين الصورة» وتتناول الدورة اختيار زاوية الالتقاط وتوظيف عناصر الصورة في إبراز تفاصيل الحدث.

الشدوي خريج أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، وعمل في عدد من الصحف السعودية الورقية والإلكترونية وفي وكالة الأنباء السعودية. وحقق خلال مسيرته عددا من الانفرادات الصحفية ونال جوائز في التصوير، وعرف بأسلوبه في اختيار زوايا الالتقاط.

ويعد الشدوي مدربا في التصوير الفوتوغرافي وفنونه، ومرجعا لعدد من المصورين الشباب الذين يستفيدون من خبرته الميدانية.