في تطور جديد يعكس تصاعد الانشقاقات داخل قوات الدعم السريع، كشفت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، عن وصول الملازم أول مشعل عبد الرحمن إلى مدينة أم درمان، على رأس قوة عسكرية، معلناً انشقاقه عن القوات بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، والانحياز إلى الجيش السوداني.



ويأتي التطور في وقت تواجه قوات الدعم السريع موجة متلاحقة من الانشقاقات شملت قيادات عسكرية وميدانية ومجموعات قتالية، وسط مؤشرات على اتساع الخلافات الداخلية وتراجع تماسك بعض تشكيلاتها، بالتزامن مع استمرار المعارك على جبهات عدة.



وشهد نوفمبر الجاري سلسلة من الانشقاقات اللافتة، أبرزها إعلان اللواء حمدان بشير حامد، قائد الجبهة الثالثة «تمازج»، ونائبه العقيد عمر عوض هارون، فك ارتباطهما بقوات الدعم السريع والانضمام إلى القوات المسلحة السودانية. كما أعلن عمدة قبيلة المسيرية بوسط دارفور عمر عثمان جابورة انشقاقه، داعياً أبناء قبيلته إلى مغادرة صفوف القوات.



وفي 16 نوفمبر، أعلن العقيد أحمد علي حسب الرسول، قائد المجموعة الأولى بمنطقة سرف عمرة في شمال دارفور، انشقاقه والتحاقه بالجيش، منتقداً قيادة الدعم السريع، ومتهماً إياها بغياب المشروع الوطني وتغليب المصالح الأسرية والقبلية.



وسبق ذلك إعلان اللواء عبد القادر حامد ضو البيت، قائد قوات «نمور كردفان»، انشقاقه في 17 نوفمبر، موجهاً انتقادات إلى حميدتي، ومتهماً إياه بتقديم مصالحه الشخصية والعائلية على حساب القوات.



وكانت أم درمان شهدت في سبتمبر الماضي انشقاق القيادي الطيب الوحيدو ومجموعة من المقاتلين، فيما أعلنت قيادات سودانية في 8 نوفمبر وصول أكثر من 30 قائداً عسكرياً وميدانياً منشقا إلى الخرطوم، مع توقعات بانضمام مجموعات أخرى من دارفور وكردفان.



وتعود أبرز الانشقاقات المؤثرة إلى أبريل ومايو الماضيين، مع انحياز اللواء النور أحمد آدم المعروف بـ«النور القبة»، واللواء علي رزق الله الشهير بـ«السافنا» إلى الجيش السوداني، في تحولات أظهرت اتساع دائرة المغادرين من صفوف الدعم السريع.



وتتركز الانتقادات التي أعلنها عدد من المنشقين حول تفرد قيادة حميدتي بالقرار، وتهميش القيادات الميدانية، وانتشار المحسوبية والقبلية، فضلاً عن اتهامات بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين وتنفيذ أجندات خارجية. وتشكل هذه الانشقاقات تحدياً سياسياً وعسكرياً لقوات الدعم السريع، لا سيما مع انتقال بعضها من مستوى الأفراد إلى قيادات وتشكيلات عسكرية، بما قد يؤثر في تماسكها وقدرتها على الاحتفاظ بولاء المقاتلين، وإن كان تأثيرها الميداني لا يزال متفاوتاً بحسب حجم القوات المنسحبة ومواقع انتشارها.