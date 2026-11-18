رأس امير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز رئيس اللجنة الإشرافية للمكتب الإستراتيجي لتطوير المنطقة الاجتماع الثاني للجنة التخطيط بالمكتب، وذلك في إطار جهود تطوير المنطقة وتعزيز التكامل التنموي بين محافظاتها، ومواكبة مستهدفات التنمية العمرانية والاقتصادية.

واستعرضت اللجنة، سير العمل في إعداد 17 خطة لتطوير محافظات المنطقة، شملت تقييم الوضع الراهن لكل محافظة وتحديد أولوياتها التنموية بما يتوافق مع أهداف المنطقة. وتتضمن كل خطة خارطة طريق للتنفيذ تمتد خمس سنوات، فيما تشمل المرحلة المقبلة استكمال الخطط وعرضها على الجهات المعنية خلال زيارات ميدانية، والأخذ بملاحظاتها تمهيدًا للتنفيذ.

وناقشت مخرجات مشروع المخطط الإقليمي والمخططات المحلية للمنطقة، التي أُعدّت بمشاركة 73 جهة، استنادًا إلى السيناريو المرجعي لجازان 2050، الذي اعتمدته اللجنة الإشرافية برئاسة أمير المنطقة رئيس اللجنة الإشرافية للمكتب الإستراتيجي، ويحدد المخطط الإقليمي توجهات التنمية في المنطقة، بما يشمل الممر الصناعي واللوجستي، وحاضرة جازان الكبرى، والزراعة المستدامة، والسياحة البيئية، والإدارة المستدامة للمياه.

وشمل العرض، المخططات المحلية لمدينة جيزان ومحافظات أبو عريش وصبيا وفرسان وأحد المسارحة وصامطة، التي تحدد دور كل محافظة على مستوى المنطقة وأولوياتها التنموية وفقًا لمقوماتها واحتياجاتها.

واطلع امير جازانعلى مستجدات تطبيق الموجهات التصميمية للعمارة السعودية في المنطقة، التي صدر الأمر السامي الكريم بالموافقة على تطبيقها، وتستند إلى طرز العمارة في ساحل تهامة وسفوح تهامة وجبال السروات وجزر فرسان.

وشملت المستجدات انخفاض متوسط زمن مراجعة تصاميم المشروعات التجارية والحكومية ضمن إجراءات إصدار رخص البناء، وتنفيذ ورشة لتدريب المراقبين الميدانيين على التحقق من تطبيق الموجهات، إلى جانب العمل على إعداد حقائب تدريبية وكتيبات تعريفية.

وبحثت اللجنة الخطوات المقبلة للمخطط الإقليمي والمخططات المحلية، التي تشمل تحديد المبادرات التنفيذية وتوزيع الأدوار ومتابعة الأداء، بعد البت في مخرجاتها من اللجنة الإشرافية.