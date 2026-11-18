اتهم مسؤولون أمريكيون إيران بتصعيد أنشطتها السيبرانية واستهداف شبكات البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة، محذرين من تزايد التهديدات الموجهة إلى الأمريكيين داخل البلاد وخارجها، بالتزامن مع سلسلة أعطال تقنية طالت قطاعات النقل والتكنولوجيا والخدمات المصرفية، دون وجود أدلة تربط هذه الاضطرابات بهجمات إلكترونية.



وقال مدير المخابرات الوطنية الأمريكية جاي كلايتون، اليوم (الأربعاء)، إن التهديدات المرتبطة بإيران «زادت بشدة»، مؤكداً استمرار جهود الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لكشف ما وصفه بالمؤامرات الإيرانية وإحباطها، مشيراً إلى أن الأمريكيين داخل البلاد وخارجها يواجهون مخاطر متزايدة.



من جانبه، اتهم وزير الأمن الداخلي الأمريكي ماركوين مولين الحكومة الإيرانية وجهات موالية لها باستهداف شبكات البنية التحتية الحيوية، مؤكداً تصاعد الأنشطة السيبرانية منذ فبراير ضد قطاعات النقل والرعاية الصحية والمياه والطاقة والخدمات المالية.



ونقلت «بلومبيرغ» عن شهادة مكتوبة لمولين أمام الكونغرس، أن جهات سيبرانية تابعة للحكومة الإيرانية، إلى جانب مجرمين إلكترونيين موالين لطهران، استهدفت شبكات البنية التحتية الأمريكية منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في وقت سابق من العام الحالي.



وتأتي هذه التحذيرات وسط سلسلة أعطال تقنية شهدتها الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية، بدأت بتوقف إقلاع الرحلات الجوية في مختلف أنحاء البلاد، (الجمعة)، لنحو أربع ساعات ونصف الساعة، إثر خلل في أنظمة إدارة الحركة الجوية، تسبب في تأخير وإلغاء آلاف الرحلات.



وربطت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية العطل بمشكلة في جهاز توجيه شبكي بولاية أركنساس، دون الإعلان عن أدلة على هجوم سيبراني. كما تعرضت شركة «يونايتد إيرلاينز»، (الإثنين)، لخلل أدى إلى تأخير نحو 150 رحلة.



وامتدت الأعطال إلى قطاع التكنولوجيا، إذ شهدت خدمات «مايكروسوفت»، الأسبوع الماضي، اضطرابات شملت «أوتلوك» و«تيمز»، وأرجعتها الشركة إلى مشكلات في الخوادم، دون رصد أنشطة ضارة. كما واجه بنك «جيه بي مورغان تشيس» مشكلات في معالجة المعاملات بسبب خلل برمجي، فيما أعلنت «آبل» اضطراب خدمات «آي كلاود» و«آبل باي» عقب تحديث داخلي.



وشملت الاضطرابات أيضاً شبكة اتصالات داخلية سرية تابعة لوكالة الأمن القومي الأمريكية، (الثلاثاء)، قالت الوكالة إنها تأثرت بأعمال صيانة دورية، مؤكدة أن قدراتها الأساسية لم تتأثر. وكانت «CNN» قد كشفت، نقلاً عن ستة مصادر، عن تعطل الشبكة.



وفي المقابل، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عدم وجود أدلة تربط الأعطال الأخيرة بعضها ببعض أو بهجمات إلكترونية، مشيراً إلى أنها لا تبدو ناجمة عن أنشطة خبيثة أو تدخلات من جهات أجنبية.