دعا أكثر من 200 عالم وداعية يمني إلى توحيد الصف خلف مؤسسات الدولة الشرعية ومساندة جهود استعادة صنعاء وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية، محذرين من مخاطر مشروعها على الهوية الدينية والوطنية ووحدة اليمن.



وأكد البيان الختامي لمؤتمر علماء ودعاة اليمن، الذي عُقد اليوم (الأربعاء) في مكة المكرمة برعاية وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، تحت شعار «مساندة الدولة وحماية الهوية.. واجب المرحلة»، أن قيام الدولة ضرورة شرعية لحفظ الدين والنفس والمال والعرض، وتحقيق الأمن والاستقرار.

مؤتمر مكة



وشدد العلماء على مواجهة الفكر الحوثي علمياً ودعوياً وإعلامياً، والتصدي لمحاولات تغيير المناهج الدراسية والمساس بعقيدة اليمنيين ومقدساتهم، داعين إلى توثيق انتهاكات المليشيا بحق العلماء والمساجد ومدارس تحفيظ القرآن والمؤسسات الدينية، وكشفها أمام المحافل الإسلامية والدولية.



وطالب البيان بحشد الجهود لفك الحصار الحوثي عن مدينة تعز وإنهاء معاناة سكانها، كما أدان الاعتداءات الحوثية على السعودية ومواطنيها والمقيمين فيها والمنشآت المدنية والحيوية، مؤكداً أن أمن المملكة من أمن اليمن، وأن استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة اعتداء على المقدسات الإسلامية.

مؤتمر مكة لعلماء اليمن

ودعا المشاركون علماء المسلمين وهيئاتهم ومجامعهم العلمية إلى كشف جرائم المليشيا، ورفض توظيف الشعارات الدينية لتبرير الإرهاب والتطرف، كما استنكروا تسخير الفتاوى لخدمة الحوثيين وتسويغ انتهاكاتهم، مطالبين العلماء الذين اختاروا الحياد بتحمل مسؤولياتهم.



وفي موقف داعم للقيادة الشرعية، ثمن المؤتمر جهود رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في استعادة مؤسسات الدولة، ودعوته إلى النفير العام وإطلاق عملية «فجر اليمن» لتحرير صنعاء وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.



ورفع العلماء شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تقديراً لمواقف المملكة في مساندة اليمن وشرعيته ودعم حكومته ومؤسساته، كما أشادوا برعاية وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبداللطيف آل الشيخ لبرنامج التواصل مع علماء اليمن، وجهود وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي في حماية الهوية الدينية وحشد العلماء والدعاة لمساندة الدولة.



وأكد البيان أهمية تغليب المصلحة الوطنية وتوحيد الصف ونبذ الخلاف، ومساندة القوات المسلحة ومؤسسات الدولة، وترسيخ الوسطية والاعتدال ومواجهة التطرف، بما يسهم في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وتحقيق الأمن والاستقرار.