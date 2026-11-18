أعلنت القوات المسلحة اليمنية، تنفيذ 746 غارة وعملية استهداف لمواقع وتجمعات مليشيا الحوثي الإرهابية في عدد من الجبهات، خلال الساعات الماضية، أسفرت عن تحييد 142 من قيادات المليشيا وعناصرها الميدانية، وتدمير وإعطاب 72 آلية ومدرعة ومعدة عسكرية.



وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد ركن ماجد النزيلي، اليوم (الأربعاء)، إن العمليات تأتي ضمن عملية «فجر اليمن»، بمشاركة المقاومة الشعبية، وتستهدف تحركات المليشيا ومواقعها وتحصيناتها ووسائلها القتالية ومصادر نيرانها.



وأوضح أن العمليات شملت 21 غارة بالطيران الحربي، و43 عملية استهداف بالطيران المسيّر، و44 عملية بالراجمات، إضافة إلى 638 عملية بمدفعية الميدان.



وفي جبهات تعز، قال النزيلي: تصدت القوات المسلحة والمقاومة الشعبية لهجمات المليشيا ومحاولات تسللها في عدد من المحاور، بالتزامن مع استهداف مواقعها وتجمعاتها بالطيران الحربي والمسيّر.



وفي الجبهة الشرقية للعاصمة صنعاء، الممتدة عبر جبهات مأرب والجوف، أوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، تخوض الوحدات العسكرية مواجهات مع المليشيا، وتستهدف تجمعاتها ومواقعها وتحركاتها ووسائلها القتالية، فيما تواصل القوات في الجبهة الجنوبية التعامل مع تجمعات المليشيا وتحركاتها.



وأكد النزيلي تماسك جميع تشكيلات القوات المسلحة، ومواصلة مهامها حتى تحقيق أهداف عملية «فجر اليمن»، وإنهاء خطر المليشيا على المدنيين وسواحل البلاد ومقدراتها، مشدداً على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.