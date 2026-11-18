في مفارقة تراجيدية تعتصم بالمرارة، انقلبت لغة الامتنان إلى فجيعة أودت بحياة رجل تركي على يد زوجته التي وضع بين يديها أسرار القيادة وأصولها. الحادثة المأساوية وقعت على طريق ريفي متعرج في محافظة غيرسون الواقعة شمال تركيا، حين كانت الزوجة الستينية أمينة توبشير جالسة خلف مقود المركبة للمرة الأولى دون رخصة رسمية، وبجانبها زوجها عبدالله توبشير البالغ من العمر 57 عاماً، وهو المعلم الذي تولى بنفسه تدريبها على القيادة.

تفاصيل الرحلة التي تحولت إلى كابوس بدأت حين فقدت الزوجة السيطرة فجأة على عجلة القيادة، لتنحرف السيارة عن مسارها وتهوي نحو منحدر جغرافي شديد العمق، مستقرة في قاعه بعد اصطدام مدمر. وعقب بلاغ عاجل، هرعت فرق الإنقاذ والإسعاف إلى موقع الحادثة لتنتشل الزوجين من بين ركام الحديد الملتوي، حيث وثقت الكاميرات هول الأضرار التي لحقت بالمركبة.

وعلى الرغم من محاولات الطواقم الطبية الحثيثة لإنقاذ حياة الزوج في المستشفى، إلا أن إصاباته البالغة كانت أسرع من خطى الإسعاف، ليفارق الحياة متأثراً بجراحه، بينما أُدخلت الزوجة إلى قسم العناية لتلقي العلاج اللازم وسط تكتم على وضعها الصحي، لتطوى قصة الحب والتعليم بصفحة دامية تركت جرحاً عميقاً في وجدان القرية التركية.