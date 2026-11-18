أعلنت رابطة الدوري الإسباني، اليوم (الأربعاء)، جوائز الأفضل في الليغا عن الموسم الماضي، والتي شهدت هيمنة لفريق برشلونة، المتوج باللقب.

برشلونة يتوج بـ3 جوائز

وحصد برشلونة ثلاث جوائز، إذ توّج لامين يامال بجائزة أفضل لاعب، وهانز فليك بجائزة أفضل مدرب، وجوان غارسيا بجائزة أفضل تصدٍ، تقديراً لتصديه المميز في مباراة الديربي أمام إسبانيول.

غولر يحصد جائزة أفضل هدف

وحصد أردا غولر جائزة أفضل هدف في الليغا، بفضل هدفه الرائع في شباك منافسه خلال الجولة الـ28، علماً بأن الهدف اختير بالفعل أفضل هدف في شهر مارس.

أما جائزة أفضل لاعب شاب، فذهبت إلى كارلوس إسبي، بعدما ترك المهاجم القادم من مدينة فالنسيا، البالغ من العمر 20 عاماً، بصمة لافتة مع ليفانتي، وساعده على تجنب الهبوط.

حفل توزيع الجوائز في الإمارات

وتُسلّم الجوائز يوم 28 ديسمبر في الإمارات، ضمن فعاليات النسخة الـ17 من حفل جوائز «غلوب سوكر».

وسيجمع الحفل نخبة من أبرز الشخصيات في كرة القدم العالمية، ليوفر منصة دولية للاحتفاء بإسهامات الفائزين، خلال موسم نجح فيه برشلونة في الحفاظ على لقبه بطلاً لمسابقة الليغا.

حضور بارز لنجوم الليغا في الترشيحات

ويحظى لاعبو الليغا أيضاً بحضور بارز في قوائم المرشحين لجوائز غلوب سوكر، إذ تضم القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب سبعة لاعبين من المسابقة، من بينهم لامين يامال، وكيليان مبابي، وجود بيلينغهام، وباو كوبارسي.

كما ينافس لاعبو الليغا على جوائز أفضل مهاجم، وأفضل لاعب وسط، وأفضل مدافع، وأفضل حارس مرمى، وأفضل لاعب صاعد، فيما ترشح برشلونة لجائزة أفضل نادٍ للرجال، وهانز فليك لجائزة أفضل مدرب.