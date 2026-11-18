أكد المدرب الوطني ولاعب الأهلي السابق يوسف عنبر أن الحالة النفسية ستكون العامل الأكثر تأثيراً في تحديد ملامح كلاسيكو الأهلي والنصر، الذي يجمع الفريقين مساء (الجمعة) المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من دوري روشن السعودي للمحترفين، مشيراً إلى أن النصر يدخل المواجهة بأفضلية نفسية في ظل الأوضاع التي يعيشها الفريق الأهلاوي، وحالة التوتر وعدم الرضا عن الجهاز الفني.



وأوضح عنبر في قراءة فنية خاصة لـ«عكاظ» أن الحالة النفسية تسبق الجوانب الفنية في مثل هذه المواجهات الكبرى، وقال: «النصر يبدو الأقرب للفوز من الناحية النفسية، في ظل ما يعيشه الأهلي حالياً من توترات وعدم رضا عن الجهاز الفني واستمراره، وهي ظروف قد يستغلها النصر من خلال المبادرة بالضغط المبكر على لاعبي الأهلي، ومحاولة فرض إيقاعه والسيطرة على مجريات المباراة منذ بدايتها».



وأضاف عنبر قائلاً: «الأهلي يمتلك من النجوم والإمكانات الفنية ما يجعله قادراً على مواجهة النصر والوقوف أمامه بندية، فالفريقان متكافئان إلى حد كبير من الناحيتين الفنية والعناصرية، لكن الفارق الحقيقي يكمن في قدرة لاعبي الأهلي على تجاوز الأجواء المحيطة بالفريق، وعزل أنفسهم عن التوترات والخلافات الفنية، والتركيز على تقديم المستوى الذي يعكس إمكاناتهم الحقيقية».



وشدد عنبر على أن مسؤولية لاعبي الأهلي ستكون مضاعفة في هذه المواجهة، مبيناً أن الجماهير الأهلاوية لا تزال تضع ثقتها في نجوم الفريق رغم عدم رضاها عن الجهاز الفني، وقال: «متى ما استشعر لاعبو الأهلي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأدركوا أن جماهيرهم تنتظر منهم رد فعل قوي، فإنهم قادرون على قول كلمتهم داخل الملعب، وإثبات ذاتهم وتحدي الظروف الفنية والنفسية التي يمر بها الفريق، خصوصاً أن الأهلي يمتلك أسماء صنعت الفارق وأسهمت في تحقيق بطولتين آسيويتين خلال الموسمين الماضيين».



وحذر عنبر من أن التدخلات الفنية الخاطئة قد تؤثر على حظوظ الأهلي في الكلاسيكو، خصوصاً فيما يتعلق باختيار التشكيلة الأساسية والعناصر المناسبة لطبيعة المواجهة، مؤكداً أن امتلاك النجوم وحده لا يكفي ما لم يحسن الجهاز الفني توظيفهم بالشكل الصحيح، وقال: «اختيار العناصر المناسبة وإدارة المباراة فنياً أمران لا يفترض أن يشكلا صعوبة على جهاز فني يمتلك هذه المجموعة من النجوم، لكن أي أخطاء في الاختيارات أو التدخلات الفنية قد تمنح النصر أفضلية إضافية».



وأشار إلى أن الفريقين لا يعانيان من نقص مؤثر في العناصر، وأن فترة التوقف الدولي الأخيرة لأيام «فيفا» منحت الجهازين الفنيين فرصة لإعادة ترتيب الأوراق وتجهيز اللاعبين، مؤكداً أن الاستفادة من الأدوات المتاحة وحسن توظيفها ستكونان من أبرز مفاتيح التفوق في المواجهة.



واختتم عنبر حديثه بالتأكيد على أن كلاسيكو الأهلي والنصر يظل من أبرز مواجهات الكرة السعودية وأكثرها جماهيرية، وقال: «ننتظر مباراة كبيرة تليق بتاريخ الفريقين وقيمتهما الفنية، وبحجم النجوم الموجودين في صفوفهما، ونتمنى أن نشاهد كلاسيكو ممتعاً ومثيراً يعكس قوة المنافسة، ويقدم المتعة الكروية التي تنتظرها جماهير الناديين».