كشفت دراسة علمية حديثة شملت 15,376 مراجعاً بالغاً لمراكز الرعاية الصحية الأولية في السعودية، أن غالبية المشاركين يعانون مرضاً مزمناً واحداً على الأقل، فيما تصدرت مشكلات المفاصل والظهر المستمرة، وداء السكري، وارتفاع ضغط الدم قائمة الحالات الصحية الأكثر انتشاراً بين أفراد العينة.

وأظهرت الدراسة، التي نشرتها "المجلة الدولية لجودة الرعاية الصحية" التابعة لمطبعة جامعة أكسفورد البريطانية في 10 نوفمبر 2026، أن التقدم في العمر، وانخفاض المستوى التعليمي، وزيادة الوزن والسمنة، ترتبط بارتفاع انتشار الأمراض المزمنة، ما يبرز أهمية المحددات الاجتماعية والسلوكية في تفسير العبء الصحي.

واستند البحث إلى بيانات المسح الدولي لمؤشرات الرعاية الصحية المبلغ عنها من المرضى، الذي تشرف عليه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وشمل بالغين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر، سبق لهم زيارة أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية خلال الأشهر الستة السابقة لاختيار العينة.

واعتمد الباحثون منهجاً مقطعياً لتحليل بيانات المشاركين، باستخدام تقديرات انتشار مرجحة إحصائياً، ونماذج انحدار لوجستي متعددة المتغيرات، بهدف تحديد العوامل المرتبطة بالإصابة بالأمراض المزمنة، مع مراعاة الخصائص السكانية والسلوكيات الصحية والعوامل النفسية والاجتماعية وتجارب المرضى مع الخدمات الطبية.

وأوضحت النتائج أن صعوبة فهم المعلومات الصحية ترتبط بارتفاع احتمالات وجود أمراض مزمنة، بما يعكس أهمية الثقافة الصحية وقدرة المريض على استيعاب الإرشادات الطبية والتعامل مع حالته المرضية.

وسجل التحليل المعدل ارتباطات إحصائية بين انخفاض الكفاءة الذاتية في إدارة الصحة، وتراجع جودة الرعاية كما يدركها المرضى، والعوائق المرتبطة بالوصول إلى الخدمات، وبين انخفاض أرجحية الإبلاغ عن مرض مزمن. وتستدعي هذه النتائج تفسيراً منهجياً دقيقاً، نظراً إلى طبيعة الدراسة المقطعية واحتمال تأثر العلاقات الإحصائية بخصائص المشاركين.

وشارك في إعداد الدراسة باحثون من وزارة الصحة، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة الفيصل، والمركز الوطني للتأمين الصحي، ضمن بحث يستهدف تطوير فهم أكثر شمولاً للعوامل المؤثرة في صحة مراجعي الرعاية الأولية بالمملكة.

وخلص الباحثون إلى أن الأمراض المزمنة ترتبط بمجموعة متداخلة من العوامل الفردية والاجتماعية والنفسية والتنظيمية، مؤكدين أهمية الاستفادة من المؤشرات التي يقدمها المرضى أنفسهم في تطوير خدمات صحية تتمحور حول احتياجاتهم.

وتدعو النتائج إلى تعزيز الكشف المبكر، وتحسين التثقيف الصحي، وتوجيه البرامج الوقائية نحو الفئات الأكثر عرضة للأمراض المزمنة، والاستفادة من بيانات تجربة المريض في تطوير جودة الرعاية الأولية، بما يدعم مستهدفات التحول الصحي ورؤية السعودية 2030.