تسببت جرعة قاتلة من الكوكايين وُجدت داخل زجاجة حليب طفلة بريطانية في وفاة طفلة لم تتجاوز الثانية من عمرها، لتنتهي القضية بأحكام سجن بحق والدتها وزوجها بعد إدانتهما بإساءة معاملة الأطفال وجرائم مرتبطة بالمخدرات.

ووقعت الحادثة في بلدة بيلينجهام التابعة لمقاطعة دورهام (شمال شرقي إنجلترا)، حيث تلقت خدمات الطوارئ في أبريل 2024 بلاغاً يفيد بالعثور على الطفلة ليلى هاتش فاقدة للوعي داخل منزل أسرتها.

ونُقلت الطفلة إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياتها، إلا أنها فارقت الحياة بعد وقت قصير، لتبدأ بعدها تحقيقات كشفت تفاصيل صادمة عن الظروف التي كانت تعيش فيها. وأظهرت فحوص السموم وجود مستويات مرتفعة للغاية من الكوكايين في دم الطفلة ومعدتها وخصلات من شعرها، فيما عُثر أيضاً على كميات وُصفت بالقاتلة من المخدر داخل زجاجة الحليب الخاصة بها. وكشفت عمليات التفتيش اللاحقة للمنزل عن وجود كميات من الكوكايين والقنب المخدر في أماكن يسهل على الطفلة الوصول إليها، ما دفع المحققين إلى اعتبار البيئة المنزلية شديدة الخطورة على سلامة الأطفال.

وفي بداية الإجراءات القضائية، أنكر كل من جودي هاتش، البالغة من العمر 23 عاماً، وزوجها ديل ماثي، البالغ 30 عاماً، التهم الموجهة إليهما، قبل أن يغيّرا موقفهما ويقرا بالذنب خلال اليوم الثالث من المحاكمة.

وشملت الإدانات إساءة معاملة الأطفال وحيازة المخدرات بقصد التوزيع، إلى جانب مخالفات أخرى مرتبطة بترويج المواد المخدرة والإخلال بالنظام العام.

وأصدرت محكمة تيسايد كراون حكماً بسجن الأم لمدة خمس سنوات وأربعة أشهر، بينما حكمت على الزوج بالسجن 13 عاماً، في واحدة من أكثر القضايا التي أثارت صدمة واسعة في بريطانيا خلال الفترة الأخيرة.

ووصف المحققون القضية بأنها مؤلمة للغاية، مؤكدين أن وفاة الطفلة سلطت الضوء على المخاطر القاتلة التي قد يواجهها الأطفال عند نشأتهم في بيئات يطغى عليها الإهمال وتعاطي المخدرات والجريمة.