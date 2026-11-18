بدأ وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، اليوم، زيارة رسمية إلى الجمهورية الإيطالية تستمر يومين، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون الصحي، وبحث فرص إقامة شراكات إستراتيجية بين البلدين.

ويعقد الجلاجل خلال الزيارة اجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين وقيادات في القطاع الصحي الإيطالي لبحث فرص التعاون في مجالات الرعاية الصحية المتقدمة والمتخصصة، والاستثمار الصحي، والصحة الرقمية، والتقنية الحيوية، وتطوير القوى العاملة الصحية. كما يزور مؤسسات صحية وبحثية للاطلاع على التجارب الإيطالية وتبادل الخبرات في تطوير الخدمات الصحية.

وتأتي الزيارة في إطار العلاقات الوطيدة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيطالية، وتعكس حرص البلدين على تعزيز الشراكات والاتفاقيات وتبادل المعرفة، بما يسهم في تطوير القطاع الصحي في البلدين ويدعم فرص الاستثمار والابتكار فيه.