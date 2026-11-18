وسّعت الولايات المتحدة إجراءاتها العقابية ضد حزب الله اللبناني، بفرض عقوبات جديدة على ثلاثة أشخاص وثلاثة كيانات، تتهمها بالعمل على نقل الأموال والأسلحة وتوفير الدعم المالي واللوجستي للحزب، عبر واجهات تجارية وإنسانية وشبكات تهريب عابرة للحدود.



وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم (الأربعاء)، إدراج المستهدفين على قوائم العقوبات، فيما أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية تومي بيغوت أن الإجراءات تستهدف جمعية «وتعاونوا»، التي تتخذ من العمل الإغاثي في جنوب لبنان غطاءً لأنشطة مرتبطة بحزب الله، وفقاً للبيان.



واتهمت الخارجية الأمريكية الجمعية باستغلال التبرعات والمساعدات الإنسانية لنقل عناصر الحزب وتخزين أسلحته وتحويل أموال المتبرعين من الخارج لتمويل أنشطته، مشيرة إلى أن مؤسسها عفيف عبد الرضا شومان يديرها بتوجيه من حزب الله.



واعتبر البيان أن توظيف العمل الإنساني لخدمة الحزب يقوض سيادة لبنان، ويعرقل الجهود المشروعة لإيصال المساعدات إلى سكان جنوب البلاد، محذراً من استغلال المؤسسات المدنية لتوفير غطاءً لأنشطة الحزب.



وشملت العقوبات الشقيقين حسن وإبراهيم خشن، اللذين تتهمهما واشنطن بالعمل مع حزب الله على نقل مبالغ مالية كبيرة مصدرها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، عبر شبكة تضم شركتي «غولد غلوبال» اللبنانية و«سنكري غولد» التركية، إلى جانب ناقلين للأموال النقدية.



وبحسب الخارجية الأمريكية، تستخدم الشبكة مسارات عابرة للحدود لنقل سبائك الذهب والأموال، بما في ذلك عبر دول أفريقية، في إطار عمليات مالية تدعم أنشطة الحزب.



وأكدت واشنطن أن إجراءاتها تستهدف الحد من استغلال القطاع الخاص والمنظمات الإنسانية في تمويل حزب الله، مشددة على أن لبنان يحتاج إلى دولة مستقرة وذات سيادة، تحتكر فيها المؤسسات الرسمية السلاح والسلطة.



وجددت الخارجية الأمريكية تأكيد استمرارها في التصدي لشبكات التمويل والدعم المرتبطة بالحزب، مع تشجيع المساعدات والاستثمارات المشروعة التي تعود بالنفع على اللبنانيين، بعيداً عن الجماعات التي تصنفها واشنطن إرهابية والمدعومة من طهران.