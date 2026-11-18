أثارت صورة حالة استنفار واسعة في بلدة كاستيلفيداردو الإيطالية، بعدما أوهمت السكان بوجود ثعبان ضخم داخل أحد المنازل، لتطلق السلطات عملية بحث استمرت نحو 48 ساعة قبل اكتشاف الحقيقة.

وبدأت القصة في البلدة الواقعة بمقاطعة أنكونا، عندما جرى تداول صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي تظهر ثعباناً من نوع الأصلة الملكية يخرج من مرحاض داخل شقة سكنية، ما دفع السكان إلى إبلاغ الجهات المختصة خشية وجود الحيوان بالفعل.

وعلى إثر ذلك، استُدعيت فرق الإطفاء من مدينة أوزيمو المجاورة، وبدأت عمليات تفتيش دقيقة للمنزل بحثاً عن الثعبان، إلا أنها لم تعثر على أي أثر له، لترجح الفرق احتمال فراره عبر إحدى النوافذ المفتوحة.

ومع استمرار الشكوك، توسّعت عمليات البحث في اليوم التالي بانضمام عناصر من وحدة الغابات التابعة لقوات (الكارابينييري)؛ وهي جهة متخصصة في التعامل مع الحيوانات والأنواع الدخيلة والمهددة. لكن المفاجأة ظهرت بعد مراجعة الصورة الأصلية الموجودة على هاتف طفل يبلغ من العمر تسع سنوات، ليتبين أن الثعبان لم يكن حقيقياً، بل أُضيف رقمياً باستخدام أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

واعترف الطفل بأنه أنشأ الصورة خلال وجوده في منزل صديقة له، قبل أن يعرضها على عدد من البالغين ويوحي لهم بأن الزاحف موجود بالفعل داخل المنزل، دون أن يتوقع أن تتسبب الصورة في هذا الاستنفار الواسع.

وأبدى الطفل ندمه بعدما أدرك حجم الجهود التي بذلتها أجهزة الطوارئ، فيما أكدت السلطات أنه لن يواجه أي ملاحقات جنائية نظراً لصغر سنه، إذ لا يحمّل القانون الإيطالي الأطفال دون الرابعة عشرة مسؤولية جنائية.

وأعادت الحادثة تسليط الضوء على التحديات المتزايدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في ظل سهولة إنتاج صور واقعية يصعب أحياناً التمييز بينها وبين الصور الحقيقية، وما قد تسببه من بلاغات مضللة واستنفار غير مبرر للجهات الأمنية وفرق الطوارئ.