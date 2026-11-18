في عملية تخريبية غير تقليدية تشبه حبكة الأفلام السينمائية المعقدة، وجد الجيش الأمريكي نفسه أمام خسارة فادحة تمثلت في تدمير طائرة عسكرية إستراتيجية بالكامل على الأراضي الإيرلندية، إثر تعرضها لما يشبه الهجوم الكيميائي المدروس بدقة متناهية داخل مطار شانون الدولي.

تفاصيل القضية التي كشفت عنها وزارة العدل الأمريكية توثق تورط رجل يبلغ من العمر 48 عاماً، يُدعى دايثي أوكورين، في التخطيط المسبق طوال أشهر، إذ درس بعناية فائقة تفاصيل الهيكل الهندسي لطائرة «سي-130 هيركوليز» التابعة للحرس الوطني الجوي، وبحث عبر الإنترنت عن إحداثيات الثغرات الأمنية وتتبع حركة الطائرات العسكرية بدقة متناهية قبل اقتحام المطار.

ولتنفيذ مخططه، لجأ المتهم إلى سلاح كيميائي غير تقليدي تمثل في استخدام معدن «الغاليوم»، المعروف بدرجة انصهاره المنخفضة التي تمكنه من التحول إلى الحالة السائلة في درجة حرارة الغرفة، وقدرته الهائلة على إحداث تآكل مدمر وإضعاف جذري في بنية الألومنيوم والمعادن الأخرى المكونة لهيكل الطائرة.

واللافت أن عملية التخريب استمرت لساعات طويلة ولم تكتشف إلا صدفة حين عاد طاقم الطائرة استعداداً للإقلاع. ورغم رصده من قِبل الطاقم ومحاولته الفرار عبر فتحة في السقف، أصر المهاجم على استكمال جريمته مهشماً الهيكل الخارجي بفأس، فضلاً عن سكب خليط من الكرات المعدنية ومواد مجهولة داخل خزان الوقود لتدميره تماماً.

وأكدت التقارير القضائية الصادرة عن المحكمة الفيدرالية بنيويورك أن هذا الهجوم الممنهج أدى إلى إخراج الطائرة من الخدمة تماماً وتحويلها إلى ركام غير صالح للتشغيل، وسط توعد صارم من السلطات الأمريكية بملاحقة كل من يستهدف أصولها العسكرية والأمن القومي مهما كانت التحديات.