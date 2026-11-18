كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن توسع جديد في القدرات النووية لكوريا الشمالية، مع رصد أعمال توسعة في منشأة لتخصيب اليورانيوم بمجمع يونجبيون النووي، في خطوة تعزز مساعي بيونج يانج لزيادة إنتاج المواد القابلة للاستخدام في تصنيع الأسلحة النووية.



وقال مدير عام الوكالة رافائيل غروسي، اليوم (الأربعاء)، إن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت اكتمال الأعمال الخارجية لتوسعة منشأة تخصيب اليورانيوم في المجمع بحلول أواخر أكتوبر، مشيراً إلى استمرار تشغيل منشآت التخصيب في يونجبيون وكانجسون، إلى جانب بناء منشأة تخصيب إضافية في يونجبيون.



وأوضح غروسي، في بيان أمام الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة، الذي يضم 35 دولة، أن الوكالة رصدت مؤشرات على استمرار تشغيل المفاعل النووي البالغة قدرته 5 ميجاوات في يونجبيون، والذي يُستخدم لإنتاج البلوتونيوم من الوقود المستنفد، مرجحاً دخوله دورة التشعيع السابعة، التي يعقبها إخراج الوقود المستنفد لإعادة معالجته.



وأضاف أن مفاعلاً آخر يعمل بالماء الخفيف في المجمع بدأ التشغيل منذ أبريل من العام الحالي، في مؤشر على استمرار الأنشطة النووية الكورية الشمالية وتوسعها.



وفي موقف يعكس تمسك بيونج يانج ببرنامجها النووي، أكدت وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون-هوي، (الخميس)، أن إرادة بلادها في الاحتفاظ بالأسلحة النووية «لا رجعة فيها تحت أي ظرف».



وأجرت كوريا الشمالية عدة تجارب نووية، ويُعتقد أنها تواصل إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب والبلوتونيوم، وهما مادتان أساسيتان يمكن استخدامهما في تصنيع قلب السلاح النووي.



وتقع منشأة كانجسون جنوب غربي العاصمة بيونج يانج، وتضم أجهزة طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم، وشهدت أعمال توسعة خلال عام 2024، وفق تقييمات الوكالة الدولية للطاقة الذرية المستندة إلى صور الأقمار الاصطناعية ومقارنتها بصور نشرتها وسائل الإعلام الكورية الشمالية.



ويضم مجمع يونجبيون، الواقع في مقاطعة بيونجان الشمالية، منشآت لتخصيب اليورانيوم، ومفاعلاً بقدرة 5 ميجاوات، وآخر يعمل بالماء الخفيف، فضلاً عن مرافق لإعادة معالجة الوقود النووي المستنفد واستخلاص البلوتونيوم لكن الوكالة لا تستطيع التفتيش في منشآت كوريا الشمالية منذ طرد بيونج يانج مفتشيها عام 2009، بحسب وكالة «رويترز».