أعلن مسؤول أمريكي أن الرئيس دونالد ترمب يعتزم عقد لقاء منفصل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، غداً (الخميس)، في الصين، إلى جانب الاجتماع الثلاثي المقرر أن يجمعهما بالرئيس الصيني شي جين بينغ، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك».

وسيكون اللقاء المرتقب بين ترمب وبوتين الثاني من نوعه منذ اجتماعهما في ألاسكا عام 2025، الذي انتهى دون التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية الحرب الروسية في أوكرانيا.

وتبادل الرئيسان المصافحة، مساء اليوم (الأربعاء)، قبيل التقاط الصورة الجماعية لقادة قمة «أبيك» في مدينة شنتشن الصينية، فيما قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن التواصل بينهما اقتصر على التحية خلال حفل الاستقبال الرسمي، دون إجراء محادثات جوهرية.

وأوضح بيسكوف أن ساعة خُصصت للاجتماع الثلاثي المرتقب بين ترمب وبوتين وشي جين بينغ، غداً، مشيراً إلى عدم وجود خطط لعقد محادثات ثنائية موسعة بين الرئيسين الأمريكي والروسي.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية عن بيسكوف أن بوتين تحدث مع الخبير الاقتصادي الأمريكي جيفري ساكس خلال حفل الاستقبال الرسمي في شنتشن.

من جهته، وصف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف المحادثات التي جرت على هامش القمة بأنها مثمرة بالنسبة لروسيا والصين، مشيراً إلى أن النقاشات تناولت جولة المفاوضات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، التي عقدت في أبوظبي الأسبوع الماضي، إلى جانب عدد من القضايا الدولية والإقليمية الملحة.