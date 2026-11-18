توصل فريق دولي من العلماء إلى اكتشاف علمي جديد قد يمهد لتطوير مواد قادرة على نقل التيار الكهربائي دون مقاومة عند درجات الحرارة العادية، في خطوة قد تسهم مستقبلًا في تحسين كفاءة شبكات الكهرباء وأنظمة تخزين الطاقة والتقنيات الإلكترونية.

وأظهرت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعات أوتريخت ولايدن الهولنديتين وميونيخ الألمانية، ونُشرت في مجلة «Science»، أن الإلكترونات يمكن أن تشكّل أزواجًا مستقرة حتى عند درجة حرارة الغرفة، وهو أحد الشرطين الأساسيين لحدوث ظاهرة التوصيل الفائق.



نقل الكهرباء دون مقاومة

وأوضح الباحثون أن التوصيل الفائق يسمح بمرور التيار الكهربائي داخل مواد معينة دون مقاومة كهربائية، ما يمنع فقدان جزء من الطاقة على شكل حرارة، إلا أن معظم المواد المعروفة بهذه الخاصية تحتاج إلى تبريد شديد قد تصل درجاته إلى نحو 260 درجة مئوية تحت الصفر.

وبيّنت النتائج أن تكوّن أزواج الإلكترونات لا يتطلب بالضرورة تلك البرودة الشديدة، إذ تستطيع بعض هذه الأزواج البقاء مستقرة عند درجات حرارة أعلى بكثير مما كان يُعتقد سابقًا.



عقبة علمية أمام التوصيل الفائق

وكشف الفريق أن التحدي الأساسي قد لا يكمن في تكوين أزواج الإلكترونات، بل في جعلها تتحرك بصورة متزامنة ومنسقة داخل المادة، وهي الحالة المعروفة علميًا باسم «التماسك الطوري».

وأشار الباحث إنغمار سوارت، أحد المشرفين على الدراسة، إلى أن النتائج تثبت إمكانية تحقق أحد الشرطين الأساسيين للتوصيل الفائق عند درجة حرارة الغرفة، ما يفتح مجالًا لدراسة الشرط الآخر وتطوير مواد أكثر كفاءة.



تطبيقات مستقبلية واعدة

واعتمد الباحثون على أجهزة قياس متطورة صمموها لتمييز التيار الذي تحمله الإلكترونات المنفردة عن التيار المرتبط بأزواج الإلكترونات، ما أتاح فهمًا أدق لسلوكها داخل المواد فائقة التوصيل.

وقد تساعد هذه النتائج مستقبلًا في تطوير شبكات كهربائية أكثر كفاءة، وأنظمة متقدمة لتخزين الطاقة، وحواسيب كمومية، وقطارات تعتمد على الرفع المغناطيسي.

وأكد الباحثون أن الدراسة لا تعني التوصل فعليًا إلى مادة فائقة التوصيل تعمل عند درجة حرارة الغرفة، وإنما تكشف خطوة علمية مهمة نحو فهم الشروط اللازمة لتحقيق هذا الهدف.