التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض اليوم، قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق الأول براد كوبر.

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين، وسبل تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومستشار وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

فيما حضره من الجانب الأمريكي القائمة بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جينيفر لارسون، والملحق العسكري في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة العميد ديفيد كوبس.