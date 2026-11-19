استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الرياض اليوم، قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي الأدميرال براد كوبر والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في المجالات العسكرية، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية.

حضر الاستقبال وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي.