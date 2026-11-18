نفت أسرة الفنان المصري عادل إمام الشائعات المتداولة بشأن حالته الصحية، والتي زعمت إصابته بمرض الزهايمر وتراجع قدرته على الحركة، مؤكدة عدم صحة هذه الأنباء، وأن الزعيم يتمتع بحالة صحية مستقرة.

وأكد عصام إمام، شقيق الزعيم، في تصريح خاص لـ«عكاظ»، أن عادل إمام لا يعاني مرض الزهايمر، وأن حالته الصحية مستقرة، مطالباً بوقف تداول الشائعات المتعلقة به.

وأضاف أن الفنان موجود في منزله، ولم يتوجه إلى أي مستشفى، نافياً ما تردد بشأن تدهور حالته الصحية.

شائعات بسبب الغياب عن الأضواء

وعادت الحالة الصحية لعادل إمام إلى دائرة اهتمام الجمهور، مع تجدد الأنباء المتداولة بشأن إصابته بالزهايمر وفقدانه القدرة على الحركة، وسط تساؤلات بشأن أسباب ابتعاده عن المناسبات العامة والأضواء خلال السنوات الأخيرة.

وزادت التكهنات عقب نشر صورة عائلية للزعيم في وقت سابق، خلال حفل عقد قران أحد أحفاده، ظهر فيها جالساً، ما دفع بعض المتابعين إلى الربط بين طريقة ظهوره وغيابه الطويل وبين حالته الصحية.

«فلانتينو» آخر أعماله الدرامية

وعلى الصعيد الفني، يُعد مسلسل «فلانتينو»، الذي عُرض خلال موسم رمضان 2020، آخر أعمال عادل إمام الدرامية، قبل ابتعاده عن المشاركة في أعمال فنية جديدة.

وشارك في بطولة المسلسل كل من الراحلة دلال عبدالعزيز، وحمدي الميرغني، ومحمد كيلاني، وطارق الإبياري، وهدى المفتي، وآخرين، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.