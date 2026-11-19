بناء على توجيهات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، التقى مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات محمد بن مهنا المهنا اليوم، وزير الداخلية ومكافحة المخدرات بباكستان محسن رضا نقوي، وذلك خلال زيارته للعاصمة الباكستانية إسلام آباد.

ونقل مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات خلال اللقاء، تحيات الأمير عبدالعزيز بن سعود لوزير الداخلية ومكافحة المخدرات بباكستان.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون القائم في مجال مكافحة المخدرات بين الوزارتين.

حضر اللقاء، مدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، ونائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نايف بن ملافخ العتيبي.

من جهة أخرى، زار مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات عددًا من قادة ومقار القطاعات الأمنية بباكستان، وفقًا للتنسيق الأمني القائم بين البلدين.