استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمقر الوزارة في الرياض، وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية أسعد حسن الشيباني.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع والتطورات الإقليمية، والتحديات التي تشهدها المنطقة، وأهمية تكثيف التنسيق والتشاور حيالها بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، ومستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان.