انتقد مهاجم ريال مدريد ومنتخب إيطاليا السابق أنطونيو كاسانو قرار أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدينيو بالعودة إلى الملاعب في سن 46 عاماً.

عودة للملاعب بعد 11 عاماً

وعاد رونالدينيو لارتداء حذائه الرياضي مجدداً، بعد 11 عاماً من اعتزاله، بعدما شارك لمدة 45 دقيقة مع فريق رافينا، الذي يمتلك حصة من أسهمه، في مباراة أمام فورلي ضمن منافسات دوري الدرجة الثالثة الإيطالي، انتهت بفوز رافينا بنتيجة 2-0.

ورغم الاهتمام الإعلامي الكبير الذي حظي به ظهور النجم البرازيلي، فإن ما حدث لم يخلُ من الانتقادات، حيث هاجم كاسانو هذه الخطوة، خلال تصريحات أدلى بها لبرنامج «فيفا فوتبول».

في البداية، حرص كاسانو على الإشادة بتاريخ رونالدينيو، قائلاً: «أكن احتراماً كبيراً لرونالدينيو، سواء على المستوى الشخصي أو كلاعب، بالنسبة لي، لا يزال ضمن أفضل خمسة لاعبين في تاريخ كرة القدم، إلى جانب ميسي ومارادونا ورونالدو، وربما بيليه».

«ما فعله كان مزعجاً للغاية»

لكنه استدرك قائلاً: «لكن ما فعله في اليوم الآخر كان أمراً مزعجاً للغاية ومؤسفاً مشاهدته، في عمر 46 عاماً، وبهذه الحالة البدنية، ماذا كان يُفترض به أن يفعل؟ لم أفهم الأمر».

علاقة صداقة ومقابل مالي

وأضاف: «لقد فعل ذلك بسبب علاقته بمالك النادي إغنازيو سيبرياني، الذي يُعد صديقاً له، ولأنهم دفعوا له مبلغاً مالياً كبيراً، بالنسبة لي، كان الأمر مجرد مهزلة سخيفة واستعراض هزلي مثير للسخرية، لا أجد تفسيراً آخر لما حدث».

«أمر مخزٍ ومهزلة بكل معنى الكلمة»

وواصل النجم الإيطالي السابق هجومه على ظهور رونالدينيو، مؤكداً أنه لم يكن ليقبل القيام بالأمر نفسه مهما كان المقابل المالي، إذ قال: «لم أكن لأفعل ذلك حتى لو عرضوا عليّ 10 ملايين يورو، ولا حتى 20 مليوناً».

واختتم تصريحاته قائلاً: «لقد فاجأني ما حدث، لأنه كان دائماً شخصاً متواضعاً، وأحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، لكن إذا طلبتم مني تقييم ما حدث تحديداً، فسأقول إنه كان أمراً مخزياً ومهزلة بكل معنى الكلمة».