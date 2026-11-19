وصلت لقناعة أن ثمة أسرارا تحاصر الأهلي أصعب من أن نصل إليها.



الأهلي على مدار ارتباطي به عاشقا وإعلاميا كان بالنسبة لي كتابا مفتوحا أملك عناوينه وتفاصيله.



اليوم آراه محاطا بكثير من الغموض لا نعلم هل سياسة مرحلة أم لها أبعاد مرتبطة بشيء آخر الموظفين جزء منه.



هل تعلم عزيزي الأهلاوي أن هذا السياج الذي صعب عليك وعلى اختراقه يتم يومياً اختراقه من مقدمي البرامج بقصص وروايات متشابهة توحي أن البطل لهذا (الهلس) موظف من ضمن الموظفين مهمته لا تتجاوز هذا الدور.



كم مرة سمعتم عن المدرب أنه غادر أو طار؟



كم من خبر تم تصديره لكم عن المدرب القادم؟



أما وقائع الأيام الأخيرة والتي سال حبر كثير حولها فهي امتداد للفوضى التي يعيشها النادي.



أقولها صدقاً كلكم من أعلى السلم الوظيفي إلى أصغر موظف أنتم أقل من أن تعملوا في نادٍ بحجم الأهلي، ولا أعلم على أي أساس تم اختياركم.



بصراحة بدأت أشعر أن الأهلي في ظل هذه الفوضى ليس في أيدٍ أمينة، وعليه ينبغي أن نذهب إلى أصل الأشياء إلى قمة الهرم في هذا المشروع الضخم ونطالب بضرورة التصحيح، أما ترك الأمور بهذا الاختلال فحتماً ستأخذنا إلى مناطق لا تخدم الأهلي ولا المالك الذي يتحمل كل اللوم.



يتداول كل يوم أخبار لها مصدر موثوق أن النصر والاتحاد بدآ فعلياً في المفاوضات مع أطراف أجنبية ومحلية على درب خصخصة ابتهج لها أنصار الناديين.. في الوقت الذي يعيش فيه الأهلي أوضاعا لا تشجع على التفاؤل بمستقبل ملاك جدد.



تصوروا من نادٍ جمل وجه المشروع إلى نادٍ يتحكم في مفاصله مدرب أقل من أن يدرب في دوري الأحياء.



هنا ومع أول يوم دوام للأستاذ عبدالله الصبان كتبت له هذه الرسالة: «اليوم أنت رئيس الأهلي ولن نرهقك بمطالبات أنت أعرف بها ومدرك أهميتها».



فقط نريد منك إلغاء عقد مدرب وإحضار آخر حتى ينتشل بطل النخبتين من واقع ما يشبهه.



عبدالله طلع مثل أحمد منحنا جرعة تفاؤل بطلته في الملعب يردد مع الجمهور وعبر الزمان سنمضي معاً ثم اختفى.