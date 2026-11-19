هل تتذكرون كيف قامت الدنيا ولم تقعد حين نشرت صحيفة غربية رسمًا مسيئًا للنبي ﷺ، أو حين صدرت رواية «آيات شيطانية» لكاتب بريطاني من أصول هندية؟ أتتذكرون كيف صدحت المنابر، وبُحّت الحناجر، واشتعلت الصحف، وتصدّر المثقفون الشاشات، وخرجت المظاهرات في كل مكان بالعالم غضبًا؟



كلنا نتفهم الغضب حين تكون دوافعه الغيرة على ديننا ونبينا ومقدساتنا، لأن المساس بالرموز الدينية خط أحمر لا يقبل المساومة. لكن السؤال الذي يحيّر كل مسلم على الجانب الآخر هو: لماذا ثارت كل هذه الضجة حين سال حبرٌ على ورق، بينما سكت الكثيرٌ من رجال الإعلام والمثقفين وقادة الرأي في العالمين العربي والإسلامي سكوتًا مطبقاً أمام صواريخ حقيقية أُطلقت نحو مكة المكرمة والمدينة المنورة، مهوى أفئدة ملياري مسلم؟



نحن لا نتحدث عن إساءة رسام أو هرطقة روائي يتحمّل وزر ما خطّته يداه، بل عن حقائق واضحة وإصرار متعمد على العدوان أمام أعين الجميع. فمنذ عام 2016م وحتى اليوم أطلقت -ولا تزال تطلق- مليشيات الحوثي (قرامطة هذا العصر) عددًا من الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه الكعبة المشرّفة والقبر الشريف -والمضحك المخزي في الأمر ادّعاء الحوثي بالنسب الشريف وهو من يقوم بقصف قبر جده على حد قوله بدل تعظيمه!- ومع ذلك لم نرَ ثورة غضب كالعادة من هؤلاء الإعلاميين، ولم تُحدث أقلام الكُتّاب والمثقفين المسيّسين خارج حدود المملكة ضجيجًا أو احتجاجات في شوارع العالم الإسلامي أو خارجه!



المصيبة تكمن في الصمت المطبق لتلك النخب وتيارات الإعلام المؤدلج، وتعمّد صرف الحديث نحو موضوعات أقل شأنًا من هذا الحدث الجلل. أين هؤلاء الذين يملؤون الدنيا صراخًا عند وقوع أي حدث يمس جانبًا من بلدانهم؟ بكل أسف، السبب بسيط وواضح: المعتدي هذه المرة إما حليف لمحورهم السياسي، أو أنهم يتحركون بدافع المصالح والأجندات والتمويل، لا بدافع الغيرة على الدين ومقدساته.



وفي مقابل هذا التخاذل، تعاملت المملكة العربية السعودية مع هذا الخطر بعقلية الدول الكبيرة وحكمتها، فلم تتاجر بعواطف الناس، وتدعُ إلى مظاهرات الغوغاء الذي لا يُقدّم ولا يُؤخّر، بل اختارت الحل العملي الصحيح لحماية أرضها ومقدساتها، فوقّعت «اتفاق مكة» مع أكبر دولتين في العالم الإسلامي، لتؤسس بذلك مظلة أمنية تضامنية موثوقة، وتبني درعًا دفاعيًا يحمي الحرمين الشريفين على أرض الواقع لا بالشعارات الفارغة.



وما يغيظ أكثر -بل الأكثر بجاحة- أن هذا الإعلام المؤدلج وتلك النخب المسيّسة في منطقتنا العربية والإسلامية لم يكتفيا بالصمت تجاه ضرب مكة والمدينة، بل قابلا «اتفاق مكة» والخطوات العملية لحماية المقدسات بنوعٍ من التسطيح وعدم الاكتراث، وهذا وحده كافٍ لفضح حقيقتهم أمام الملأ وإثبات رغبتهم في بقاء الأزمات لاستمرار المتاجرة بها.



الحقيقة اليوم بدت أكثر وضوحاً ومعلنة أمام الجميع.. وهي التأكيد على أن أمن المملكة وحماية مقدساتها، مسؤوليتها وحدها، ولم ولن تكون في يومٍ من الأيام مرتهنة لأحد أو تتأثر من إعلام مأجور أو برنامج مسيّس.



السطر الأخير...



حين يكون تأثير رسام كاريكاتير أو كاتب رواية أشدّ إغضابًا لتلك النخب من الصواريخ الموجهة نحو مكة والمدينة، فاعلم أنهم سقطوا أخلاقيًا، وأن أقنعتهم قد انكشفت أمام الجميع... حشفًا وسوء كيلة!