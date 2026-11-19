انسحاب القوات الحكومية من مطار ذوباب ومحيط باب المندب في 15 نوفمبر 2026 تراجع ميداني، لكنه ليس حسماً للمعركة، وما تصويره هزيمة نهائية إلا جزء من حرب نفسية يخوضها الحوثيون، أكثر مما هو وصف لميزان قوة استقر على الأرض، وعادة ما يكون تصوير الانتصار دون تحقيقه مهما جدا، أولا لأن الخسائر كبيرة جدا في صفوف الحوثيين، وثانيا سعيا لأن يدفع ذلك بعض القوى في الطرف الآخر للاستسلام.



وإذا ما عدنا إلى المصطلح تاريخيا، فهو يستخدم كتعبير عن تحرك عسكري يولي الحفاظ على الأفراد والآليات، وأحيانا على المدن الأهم أولوية، في مقابل ترك أرض مكشوفة يسهل استردادها لاحقا، وله تاريخ من الاستخدام الفعلي كمناورة يراد منها العودة بقوة وتحقيق مكاسب كثيرة، فالحرب كما يقال كر وفر، ومن أمثلة ذلك في العام 1812 حين أخلى القائد الروسي كوتوزوف موسكو دون قتال بعد معركة بورودينو الدموية لحماية جنوده ثم عاد وطارد نابليون وتدمير جيشه وهزيمته هزيمة نكراء.



وهذا لا يلغي أن المصطلح استخدم في مواضع تاريخية زورا كما فعل حليف الحوثيين في المحور الإيراني، النظام السوري السابق حين أعلن جيشه في 5 ديسمبر 2024 أن وحداته في حماة قامت بـ«إعادة الانتشار والتموضع خارج المدينة»، وسقط النظام بعد ثلاثة أيام، بل إن عبدالملك الحوثي فعلها سابقا، حيث وصف خسارته لعدن في 2015 بالإنجاز المحدود لخصومه، رغم أنه إنجاز بقي إلى اليوم وبني عليه المزيد من الانتصارات.



واستخدم الحوثي أيضا في 2019 نفس المصطلح وهو «إعادة الانتشار والتموضع» حين هرب من الحديدة الصليف ورأس عيسى قبل أن يأتيه اتفاق أستوكهولم كفرقة إنقاذ، كما مارس الحوثي في المعارك الأخيرة وضمن الحرب الإعلامية الإنكار، بالرغم من أن قواته هزمت وانسحبت بالفعل من مطار ذوباب في 5 أكتوبر، رغم الصور التي ظهرت لقناة العربية من الأرض تبين القوات التابعة للشرعية داخل المطار.



وبعيدا عن ضوضاء التحديثات اليومية للمعارك، يجب النظر إلى الوضع على الأرض اقتصاديا، والذي زاد سوءا بالنسبة للموارد الحوثية والتي كانت تتراوح بين الاستيلاء على مساعدات الأمم المتحدة، وإتاوات على البضائع المستوردة، وما زاد عليه من تضييق إن لم يكن إغلاقا كاملا لمنافذ وصول الإمدادات العسكرية والقطع متعددة الاستخدامات، والتي كانت تصل من إيران والصين عبر أفريقيا أو عبر إيران بشكل مباشر، مما يعني أن كل رصاصة تُطلق لا تعود، بعكس خطوط إمداد الحكومة الشرعية والتحالف.



وهذا الوضع المتراجع للحوثي اقتصاديا وعسكريا وعلى مستوى خسارة آلاف المقاتلين، هو ما دفع إيران لعرض الوساطة بين الحوثيين والسعوديين، والحقيقة أن طهران تستحق جائزة أفضل ممثل كومبارس في الكوميديا على هذه المبادرة، ويجب إدراك أن صانع السجاد لا يبحث عن تحقيق شيء بالسلم إلا إذا تعذر تحقيقه بالحرب.



إن الضربات الجوية من لدن التحالف على الواجهات المدنية التي تحاول التخفي خلفها باعتبارها مصانع وهي في حقيقة الأمر مراكز تصنيع وتخزين أسلحة وغرف عمليات وذلك في صعدة والحديدة والعاصمة صنعاء، لهو إشارة إلى كم النجاحات الاستخبارية في اختراق الجماعة، وأيضا كم من الوطنيين الذين يتوقون للتخلص من الاستعمار الإيراني في اليمن، ويشير أيضا إلى أن فجر اليمن يبدأ من رأس البلاء في غرف القيادة التي يديرها قيادات الحرس الثوري وحزب الله ومن الحوثيين المدربين في معسكرات طهران.



الحوثيون وصلوا إلى باب المندب في 2015 ثم هزموا ولم يسموه إعادة تموضع، وعادوا لباب المندب قبل شهرين ودحروا مجددا ولم يعترفوا بذلك، واليوم وصلوا باب المندب كوضع طارئ لا يأخذه أحد بجدية ولا يعتبره تهديدا حقيقيا ودائما، حتى أن حركة الملاحة زادت من المضيق 43% في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي، وخام برنت انخفض بعد وصولهم بـ 3%، وحين يهزمون قريبا في باب المندب سيجربون مصطلحا جديدا وهو إعادة التضعضع.