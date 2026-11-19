أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم (الخميس)، عن قائمة المرشحين لمنصب الرئيس، في الانتخابات المقرر إقامتها يوم 28 مارس المقبل، بالعاصمة المغربية الرباط.

ثلاثة مرشحين

وقال «فيفا»، في بيان عبر موقعه الرسمي، إنه تلقى ثلاثة طلبات للترشح لرئاسة الاتحاد الدولي، تقدم بها كل من الرئيس الحالي جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو، ورئيس الاتحاد الياباني كوزو تاشيما.

وأضاف البيان: «عملاً بمقتضيات لوائح فيفا المعنية بالحوكمة، أُحيلت طلبات الترشح إلى اللجنة الانتخابية لدراستها والبت في قبول المرشحين، ووفقاً للنظام الأساسي لفيفا والجدول الزمني للانتخابات، ستُخطر الاتحادات الوطنية الأعضاء بأسماء المرشحين المقترحين والمقبولين في موعد أقصاه 18 فبراير 2027».

إنفانتينو يحظى بدعم الأغلبية

ولا يزال إنفانتينو يحظى بدعم اتحادات أمريكا الجنوبية وأفريقيا وآسيا، كما أكد أخيراً أنه يتمتع بدعم «الأغلبية الساحقة» من أسرة كرة القدم العالمية.

دعم أوروبي لــ«ديالو»

في المقابل، يحظى فيليب ديالو بدعم اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، التي تتطلع إلى الإطاحة برئيس «فيفا» الحالي جياني إنفانتينو.

وشهدت علاقة جياني إنفانتينو بالاتحادات الأوروبية لكرة القدم توتراً خلال الفترة الأخيرة، بسبب خطته لبيع حصص تجارية من بطولة كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، وهي الخطة التي لم يُكتب لها النجاح لاحقاً.