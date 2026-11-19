في موقف إنساني جسّد سرعة الاستجابة وروح المبادرة، أسهمت المعلمة منى السبيعي، من قسم الطفولة المبكرة بابتدائية المقيطع في عسفان، في إنقاذ عدد من الأطفال، إثر حادث مروري خطير وقع على طريق عسفان، بعد انحراف مركبة وسقوطها أسفل جرف واصطدامها بعمود كهرباء.



وروت المعلمة منى السبيعي لـ«عكاظ» تفاصيل الواقعة، موضحةً أنها بدأت أثناء توجهها إلى المدرسة برفقة زميلتها، حين لفت انتباههما طفل يتحرك بصورة مثيرة للقلق على جانب الطريق، قبل أن تتعرف زميلتها عليه باعتباره أحد طلاب المدرسة، ما دفعهما إلى مطالبة السائق بالعودة فوراً للاطمئنان عليه.



وأضافت السبيعي أنهما فوجئتا بمركبة سقطت أسفل جرف واصطدمت بعمود كهرباء، وسط مخاوف من خطورة الموقف وتصاعد التوتر في الموقع، قبل أن تسمعا استغاثة رجل أمن كان متواجداً هناك ويطلب المساعدة.



وأوضحت أنها سارعت إلى النزول نحو الموقع، وكان همّها الأول إبعاد الأطفال عن دائرة الخطر، حيث بدأ رجل الأمن في إخراج الطلاب والطالبات من داخل المركبة واحداً تلو الآخر، لتتولى بدورها نقلهم وتأمينهم في مكان آمن. وفي الأثناء، كان شقيقهم الأكبر مصاباً بكسر في الفخذ، إذ تمكّن السائق من حمله وإبعاده عن موقع الخطر وسط تسارع الأحداث.



وأشارت إلى أن رجل الأمن، بعد أن أرهقه الجهد الكبير المبذول في إخراج الأطفال، طلب مساعدتها للخروج إلى مكان آمن، فتمكنت من سحبه وإبعاده عن موقع الحادث، قبل أن يتكاتف الجميع في تنبيه المركبات العابرة وتنظيم الحركة المرورية.



وأكدت السبيعي في ختام حديثها لـ«عكاظ» أن الموقف، على الرغم من صعوبته وخطورته البالغة، عكس قيمة التكاتف وسرعة التصرف في اللحظات الحرجة، مثمّنةً الدور البطولي لرجل الأمن، وتعاون زميلتها والسائق في التعامل مع الحادث وإنقاذ الأطفال وإبعادهم عن الخطر.



وقد باشرت الجهات المختصة وفرق الهلال الأحمر الموقع فور تلقي البلاغ، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم لاستكمال الرعاية الطبية اللازمة، وتأمين محيط الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.