أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو اقتراب المدرب المغربي وليد الركراكي من تولي تدريب منتخب قطر، خلفاً للإسباني جولين لوبيتيغي.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن الاتحاد القطري لكرة القدم قرر عدم تجديد عقد لوبيتيغي، بسبب عدم رضاه عن النتائج التي حققها المنتخب تحت قيادته، ولعل أبرزها المشاركة المخيبة في كأس العالم 2026.

مفاوضات متقدمة

وأوضح رومانو عبر حسابه على منصة «إكس»، أن الاتحاد القطري لكرة القدم في مفاوضات متقدمة مع وليد الركراكي، تمهيداً لتوليه قيادة المنتخب الأول.

من جانبها، ذكرت شبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية أن الركراكي بات على بُعد خطوة واحدة من تدريب العنابي، مشيرة إلى أن الاتحاد القطري يسعى منذ عدة أشهر للتعاقد معه، في الوقت الذي فضّل فيه المدرب المغربي التريث وانتظار عرض مناسب من أحد الأندية.

العنابي غيّر حسابات الركراكي

وعلى الرغم من تلقيه عدة عروض من منتخبات وطنية خلال الأشهر الماضية، فإن المنتخب القطري كان الخيار الدولي الوحيد القادر على إقناعه، خاصة أنه كان يفضّل خوض تجربة جديدة مع أحد الأندية.

عودة مرتقبة إلى قطر

وتُعد هذه الخطوة فرصة مهمة للمدرب المغربي، الذي يعرف جيداً أجواء كرة القدم القطرية ومتطلباتها، بحكم تجربته السابقة مع نادي الدحيل.

وبحسب التقرير الفرنسي، فمن المنتظر، ما لم تطرأ تطورات مفاجئة، أن يعود وليد الركراكي إلى قطر خلال الفترة المقبلة، ولكن هذه المرة بطموح قيادة المنتخب القطري وخوض تجربة جديدة على المستوى الدولي.